Оснащенные средствами связи и навигации, спутники имеют решающее значение для будущих космических миссий Китая, особенно тех, предусматривающих путешествия вокруг Луны и вокруг нее.

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После примерно 112 часов полета спутники выполнили маневр торможения на лунной орбите, расположившись на высоте 209 километров над поверхностью Луны до 25 марта. Впоследствии, до 3 апреля, они вышли на целевую лунную орбиту, сохраняя расстояние около 200 километров друг от друга.

Tiandu-1, больший из двух спутников весом 61 килограмм, несет на борту двухчастотный коммуникатор Ка-диапазона, лазерный рефлектор и маршрутизатор, предназначенный для космических применений.

Tiandu-2 весом 15 килограммов оснащен коммуникационными и навигационными устройствами, необходимыми для выполнения задач миссии.

Китайская лаборатория исследования дальнего космоса (DSEL) недавно объявила об успешном тестировании возможностей передачи и маршрутизации между Землей и поверхностью Луны с помощью "Тяньду-1" и "Тяньду-2". Хотя конкретные детали не разглашаются, это достижение подчеркивает прогресс Китая в исследовании Луны.

Кроме того, "Тяньду-2" передал изображение в дальнем инфракрасном диапазоне, на котором видна обратная сторона Луны, а в кадре виднеется Земля.

В дополнение к "Тяньду-1" и "Тяньду-2" в космос также был запущен спутник-ретранслятор "Кэцяо-2". Служа коммуникационным мостом между будущей миссией "Чанъэ-6" и Землей, он облегчит передачу данных и сигналов во время миссии.

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Миссия "Чанъэ-6", запуск которой запланирован на май, имеет целью впервые в истории собрать образцы почвы с дальней стороны Луны. Успешная работа "Тяньду-1", "Тяньду-2" и "Кэцяо-2" закладывает основу для этого амбициозного проекта по исследованию Луны Китаем.