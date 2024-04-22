Оснащені засобами зв'язку і навігації, супутники мають вирішальне значення для майбутніх космічних місій Китаю, особливо тих, що передбачають подорожі навколо Місяця і навколо нього.

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Після приблизно 112 годин польоту супутники виконали маневр гальмування на місячній орбіті, розташувавшись на висоті 209 кілометрів над поверхнею Місяця до 25 березня. Згодом, до 3 квітня, вони вийшли на цільову місячну орбіту, зберігаючи відстань близько 200 кілометрів один від одного.

Tiandu-1, більший з двох супутників вагою 61 кілограм, несе на борту двочастотний комунікатор Ка-діапазону, лазерний рефлектор і маршрутизатор, призначений для космічних застосувань.

Tiandu-2 вагою 15 кілограмів оснащений комунікаційними та навігаційними пристроями, необхідними для виконання завдань місії.

Китайська лабораторія дослідження далекого космосу (DSEL) нещодавно оголосила про успішне тестування можливостей передачі і маршрутизації між Землею і поверхнею Місяця за допомогою "Тяньду-1" і "Тяньду-2". Хоча конкретні деталі не розголошуються, це досягнення підкреслює прогрес Китаю в дослідженні Місяця.

Крім того, "Тяньду-2" передав зображення в далекому інфрачервоному діапазоні, на якому видно зворотний бік Місяця, а в кадрі видніється Земля.

На додаток до "Тяньду-1" і "Тяньду-2" в космос також був запущений супутник-ретранслятор "Кецяо-2". Слугуючи комунікаційним мостом між майбутньою місією "Чан'е-6" і Землею, він полегшить передачу даних і сигналів під час місії.

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Місія "Чан'е-6", запуск якої запланований на травень, має на меті вперше в історії зібрати зразки ґрунту з далекого боку Місяця. Успішна робота "Тяньду-1", "Тяньду-2" і "Кецяо-2" закладає основу для цього амбітного проєкту з дослідження Місяця Китаєм.