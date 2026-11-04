Китай розкриває детальні плани польоту на Місяць

Китай офіційно оприлюднив покрокову дорожню карту висадки своїх астронавтів на Місяць до 2030 року. План розрахований на найближчі три роки та передбачає серію складних орбітальних випробувань. Космічні перегони між КНР та США виходять на вирішальну стадію.

Чотири кроки до поверхні супутника

Головний конструктор китайської програми пілотованих досліджень Місяця Ван Сян розкрив графік місій під час сьомого симпозіуму з пілотованої космонавтики в Пекіні. Оприлюднена дорожня карта стала першим настільки вичерпним описом намірів КНР після тривалого періоду нечітких часових рамок, пише Gizmodo.

Тестування нової космічної техніки почнуть на навколоземній орбіті. Уже на початку 2027 року ракета-носій Чанчжен-10A в конфігурації без бічних прискорювачів доставить корабель Менчжоу до орбітальної станції Тяньгун. Цей вантажний рейс допоможе зібрати важливі телеметричні дані та підтвердити надійність бортових систем.

У 2028 році фахівці проведуть безпілотний випробувальний запуск важкої триступеневої ракети Чанчжен-10 разом із посадковим модулем Ланьюе. Цей тестовий апарат повинен сісти на місячну поверхню, а потім успішно відірватися від неї та піднятися назад у космос.

Орбітальна репетиція та висадка тайконавтів

Вирішальний етап підготовки запланували на 2029 рік, коли розробники проведуть повномасштабну генеральну репетицію операції. Дві окремі ракети Чанчжен-10 запустять посадковий модуль Ланьюе та пілотований корабель Менчжоу, які згодом зістикуються на орбіті Місяця. Американці застосовували подібну схему зближення під час програми Аполлон, хоча тоді ракета Сатурн-5 виводила весь комплекс одним пуском.

Успішне стикування на орбіті відкриє шлях до реальної висадки. Екіпаж складатиметься з трьох тайконавтів, двоє з яких безпосередньо спустяться на місячний ґрунт. Їхня робота на поверхні триватиме три земні дні, причому дослідники здійснюватимуть виходи назовні щодня.

Новий виток місячних перегонів

Практична реалізація дорожньої карти вже розпочалася. На китайських платформах з'явилися відеокадри з космодрому Веньчан, де вантажне судно доставило масивні контейнери з обладнанням для запланованих випробувань.

Китай квапиться, оскільки США в межах місії Артеміда-4 планують висадити людей на Місяць на початку 2028 року. Водночас американська агенція NASA стикається з сумнівами щодо вчасної готовності комерційних спускових апаратів від компаній SpaceX та Blue Origin. Обидві космічні держави мають пройти складні технічні бар'єри, щоб дістатися поверхні до закінчення десятиліття.