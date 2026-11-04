Китай раскрывает подробные планы полета на Луну

Четыре этапа до поверхности спутника

Главный конструктор китайской программы пилотируемых исследований Луны Ван Сян обнародовал график миссий во время седьмого симпозиума по пилотируемой космонавтике в Пекине. Обнародованная "дорожная карта" стала первым столь исчерпывающим описанием намерений КНР после длительного периода неопределенности с сроками, пишет Gizmodo.

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Испытания новой космической техники начнутся на околоземной орбите. Уже в начале 2027 года ракета-носитель "Чанчжэн-10A" в конфигурации без боковых ускорителей доставит корабль "Мэнчжоу" к орбитальной станции "Тяньгун". Этот грузовой рейс поможет собрать важные телеметрические данные и подтвердить надежность бортовых систем.

В 2028 году специалисты проведут беспилотный испытательный запуск тяжелой трехступенчатой ракеты "Чанчжэн-10" вместе с посадочным модулем "Ланьюэ". Этот тестовый аппарат должен приземлиться на лунную поверхность, а затем успешно отделиться от нее и подняться обратно в космос.

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Орбитальная репетиция и высадка тайконавтов

Решающий этап подготовки запланирован на 2029 год, когда разработчики проведут полномасштабную генеральную репетицию операции. Две отдельные ракеты "Чанчжэн-10" запустят посадочный модуль "Ланьюэ" и пилотируемый корабль "Мэньчжоу", которые впоследствии состыкуются на орбите Луны. Американцы применяли подобную схему сближения в ходе программы "Аполлон", хотя тогда ракета "Сатурн-5" выводила весь комплекс одним запуском.

Успешная стыковка на орбите откроет путь к реальной высадке. Экипаж будет состоять из трех тайконавтов, двое из которых непосредственно спустятся на лунную поверхность. Их работа на поверхности продлится три земных дня, причем исследователи будут ежедневно выходить в открытый космос.

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Новый виток лунной гонки

Практическая реализация "дорожной карты" уже началась. На китайских платформах появились видеокадры с космодрома Вэньчан, где грузовой корабль доставил массивные контейнеры с оборудованием для запланированных испытаний.

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Китай спешит, поскольку США в рамках миссии "Артемида-4" планируют высадить людей на Луну в начале 2028 года. В то же время американское агентство NASA сталкивается с сомнениями относительно своевременной готовности коммерческих посадочных аппаратов компаний SpaceX и Blue Origin. Обе космические державы должны преодолеть сложные технические барьеры, чтобы добраться до поверхности Луны до конца десятилетия.