У Китаї знайшли мільйони тонн копалин, без яких не працюють чипи та батареї

Китайські геологи повідомили про відкриття великих запасів стратегічних мінералів, які мають ключове значення для виробництва електроніки, батарей і видобутку нафти та газу. Нові оцінки родовищ у провінціях Сичуань і Ганьсу можуть ще більше посилити вплив країни на глобальні ланцюги постачання.

Про це повідомляє Daily Galaxy з посиланням на інформацію опубліковану в китайських ЗМІ.

Наскільки великі поклади знайшли в Китаї?

У китайській провінції Сичуань на родовищі Маонюпін геологи давно підозрювали наявність значних покладів мінералів. Це місце вже роками забезпечує видобуток рідкісноземельних елементів, які використовуються у виробництві електромобілів, високотехнологічної електроніки та оборонних систем. Однак нове дослідження показало значно більші масштаби ресурсів, ніж очікувалося.

Після додаткових геологічних оцінок загальні підтверджені запаси рідкісноземельних оксидів на ділянці зросли до 10,4 мільйона тонн. З них близько 9,7 мільйона тонн були підтверджені вперше.

Такий результат став черговим наслідком багаторічної політики Китаю щодо системного картографування покладів 17 ключових рідкісноземельних елементів, які лежать в основі сучасної технологічної індустрії.

Китайці знайшли дещо важливіше

Втім найбільший інтерес експертів викликали не лише рідкісноземельні ресурси. Разом із ними геологи оцінили ще два великі родовища – флюориту та бариту. За словами керівника Інституту мінеральних ресурсів Китайської академії геологічних наук Ван Денхуна, саме ці знахідки стали найбільш вражаючими, передає його слова видання SCMP.

Згідно з оцінками, на території родовища виявлено близько 27,1 мільйона тонн флюориту. Цей мінерал є критично важливим для виробництва напівпровідників і літій-іонних батарей. Він виступає головним промисловим джерелом фтору – речовини, яку використовують під час травлення та очищення кремнієвих пластин у чипах, а також у складі електролітів акумуляторів.

Великі запаси у Сичуані означають, що частка Китаю у світових резервах флюориту може зрости ще більше.

Другим важливим відкриттям стали приблизно 37,2 мільйона тонн бариту. Хоча цей мінерал рідко згадується у контексті "зеленої" енергетики або оборонних технологій, його роль у сучасному видобутку нафти та газу є надзвичайно важливою.

Через високу щільність барит використовують як обважнювач у бурових розчинах, що допомагає запобігати аваріям і викидам під час глибокого буріння. Фахівці наголошують, що без нього багато операцій із розвідки вуглеводнів стали б значно ризикованішими.

Паралельно на півночі країни, у провінції Ганьсу, оголосили про ще одне важливе відкриття. У повіті Таньчан геологи знайшли понад 51 тисячу тонн сурми – металу, який широко використовують як антипірен у пластмасах, електроніці та військовій техніці. Це відкриття збільшило підтверджені запаси сурми в регіоні більш ніж на половину.

Метал підвищує вогнестійкість друкованих плат, кабелів і компонентів транспортних засобів, тому попит на нього стабільно зростає.

Чому нові родовища можуть змінити баланс на ринку копалин?

Нові поклади можуть дозволити Китаю впливати на ринок бариту так само як він уже впливає на ринок рідкісноземельних металів. Хоча родовища цього мінералу є також у США та Індії, масштаб знахідки в Сичуані дає китайським постачальникам додаткові важелі у переговорах із покупцями.

Важливим також є те, що усі ці відкриття відбуваються на тлі змін у політиці Китаю щодо експорту стратегічних мінералів. Торік влада країни запровадила обмеження на постачання за кордон окремих рідкісноземельних елементів і постійних магнітів, зобов'язавши компанії отримувати спеціальні дозволи. Це стало реакцією на підвищення мит у США та сигналом про готовність використовувати контроль над ресурсами як інструмент у технологічних і торгівельних суперечках.

Згодом правила частково пом'якшили: Китай почав видавати довгострокові експортні ліцензії, щоб зробити співпрацю передбачуванішою для партнерів. Європейські компанії швидше пристосувалися до нових умов і поступово відновили закупівлі, тоді як експорт до США залишається стриманим через напружені відносини між економіками.

Чому це дуже важливе для Китаю та світу відкриття?

Родовище Маонюпін тепер розглядають як один із найбільш стратегічно важливих гірничих комплексів у світі. У межах одного об'єкта зосереджені ресурси для різних галузей – від виробництва магнітів і батарей до напівпровідників і бурових робіт, пояснює Interesting Engineering.

Це означає, що виробники в Європі, Японії та Південній Кореї й надалі залежатимуть від китайських поставок ключових матеріалів. Для США ж нові відкриття означатимуть складність диверсифікації ланцюгів постачання, оскільки значна частина стратегічних запасів буде зосереджена в одній країні.