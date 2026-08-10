Китайські роботи-гуманоїди збираються вкрасти не лише вашу роботу

Китайські гуманоїдні роботи активно переходять від статусу веселих іграшок до реальної роботи на заводах і в логістиці. Аналітики застерігають, що стрімке зростання технологій, що надходять по всьому світу з Пекіна, загрожує не лише ринку праці, а й економічному пануванню Заходу.

Китайські розробники вже перейшли від показових демонстрацій до серійних планів, і тепер увага інвесторів зосереджена не лише на самих роботах, а й на швидкості, з якою їх виводять на ринок. Про це пише Daily Mail.

Як реагують американські та британські технологічні гіганти?

За даними банку, ще рік тому китайська робототехніка здебільшого обмежувалася розважальними номерами в соцмережах і синхронним кунг-фу на телебаченні. Тепер китайські підприємства швидко нарощують виробництво завдяки державним субсидіям і доступу до рідкісноземельних мінералів, а до кінця року Пекін планує розгорнути андроїдів у понад 100 високоцінних сценаріях використання, зокрема в промисловості та логістиці.

Американські компанії також намагаються втримати позиції в цій гонці:

Tesla розробляє гуманоїда Optimus, якого Ілон Маск назвав потенційно найважливішим продуктом в історії.

Boston Dynamics створила антропоморфного робота Atlas для роботи на автомобільних збиральних лініях і робособаку Spot для патрулювання промислових об'єктів.

До розробок долучилася і Велика Британія: лондонський підрозділ Google DeepMind створює штучні мізки для роботів, зокрема для Atlas, а стартап Humanoid став першим європейським "єдинорогом" у сфері робототехніки вартістю понад 1 мільярд 350 мільйонів доларів.

Компанія Engineered Arts із містечка Фалмут також створила робота Ameca, який спеціалізується на соціальній взаємодії.

Чим загрожує домінування Китаю та загалом втілений ШІ?

Стрімкий розвиток фізичного ШІ вже викликає занепокоєння інвесторів. Ми вже маємо приклад того, що може на нас чекати: у 2025 році китайська компанія DeepSeek сколихнула Кремнієву долину, коли заявила про створення потужного ШІ за лічені копійки, що призвело до тимчасової втрати майже 590 мільярдів доларів капіталізації розробника чипів Nvidia.

Експерти побоюються, що фізична форма роботів несе значно більше ризиків, ніж звичайне програмне забезпечення. Як зауважила оглядачка Рут Сандерленд, якщо Китай справді досягне успіху в домінуванні на ринку гуманоїдів, небезпека вийде далеко за межі комерційної сфери.

Роботи здатні виконувати складні й небезпечні для людей завдання, проте вони також можуть позбавити мільйони працівників засобів для існування, буквально залишаючи їх на вулиці – без даху над головою, стабільного доходу, перспектив розвитку тощо.

Водночас фізичний штучний інтелект створює нові ризики через можливі збої в роботі, травматизм або ймовірні кібератаки.

Роботи прийдуть незалежно від того, подобається нам це чи ні. Можливо, головне питання полягає в тому, чи зможуть демократичні суспільства контролювати їх до того, як вони почнуть контролювати нас,

– прокоментувала Рут Сандерленд.

Попри застереження та економічні побоювання, фахівці наголошують на необхідності розробки чітких правил регулювання, щоб технологічний прогрес залишався під контролем суспільства.