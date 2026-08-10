Китайские разработчики уже перешли от показательных демонстраций к планам серийного производства, и теперь внимание инвесторов сосредоточено не только на самих роботах, но и на скорости, с которой их выводят на рынок. Об этом пишет Daily Mail.

Как реагируют американские и британские технологические гиганты?

По данным банка, еще год назад китайская робототехника в основном ограничивалась развлекательными номерами в соцсетях и синхронным кунг-фу на телевидении. Теперь китайские предприятия быстро наращивают производство благодаря государственным субсидиям и доступу к редкоземельным минералам, а к концу года Пекин планирует задействовать андроидов в более чем 100 высокоценных сценариях использования, в частности в промышленности и логистике.

Американские компании также пытаются удержать позиции в этой гонке:

Tesla разрабатывает гуманоида Optimus, которого Илон Маск назвал потенциально самым важным продуктом в истории.

Boston Dynamics создала антропоморфного робота Atlas для работы на автомобильных сборочных линиях и робота-собаку Spot для патрулирования промышленных объектов.

К разработкам присоединилась и Великобритания: лондонское подразделение Google DeepMind создает искусственные мозги для роботов, в частности для Atlas, а стартап Humanoid стал первым европейским "единорогом" в сфере робототехники стоимостью более 1 миллиарда 350 миллионов долларов.

Компания Engineered Arts из города Фалмут также создала робота Ameca, специализирующегося на социальном взаимодействии.

Почему доминирование Китая и в целом внедрение ИИ грозят?

Стремительное развитие физического ИИ уже вызывает беспокойство инвесторов. У нас уже есть пример того, что может нас ожидать: в 2025 году китайская компания DeepSeek всколыхнула Кремниевую долину, когда заявила о создании мощного ИИ за сущие копейки, что привело к временной потере почти 590 миллиардов долларов капитализации разработчика чипов Nvidia.

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Эксперты опасаются, что физическая форма роботов несет гораздо больше рисков, чем обычное программное обеспечение. Как отметила обозревательница Рут Сандерленд, если Китай действительно добьется успеха в доминировании на рынке гуманоидов, опасность выйдет далеко за пределы коммерческой сферы.

Роботы способны выполнять сложные и опасные для людей задачи, однако они также могут лишить миллионы работников средств к существованию, буквально оставляя их на улице – без крыши над головой, стабильного дохода, перспектив развития и т. д.

В то же время физический искусственный интеллект создает новые риски из-за возможных сбоев в работе, травматизма или вероятных кибератак.

Роботы придут независимо от того, нравится нам это или нет. Возможно, главный вопрос заключается в том, смогут ли демократические общества контролировать их до того, как они начнут контролировать нас,

– прокомментировала Рут Сандерленд.

Несмотря на предостережения и экономические опасения, специалисты подчеркивают необходимость разработки четких правил регулирования, чтобы технологический прогресс оставался под контролем общества.