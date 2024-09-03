У 2024 році Китай витратив на виробництво чипів більше грошей, ніж США, Корея і Тайвань разом

Хай як би США не намагалися перешкодити доступу Пекіна до передових чипів, Китай знаходить усе більш креативні способи обійти ці обмеження. Останні дані свідчать, що країна не просто успішна в цій сфері, а й навіть обганяє за інвестиціями трьох найбільших гравців цього ринку.

Скільки грошей витрачає Китай

Згідно з повідомленнями ЗМІ, у першій половині 2024 року Китай витратив колосальні 25 мільярдів доларів на обладнання для виробництва мікросхем. Це є новим рекордом, який затьмарює аналогічні витрати США, Південної Кореї та Тайваню.

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Якщо розглядати цифри детальніше, то на Китай припадає колосальні 49,9 відсотка доходів Tokyo Electron у кварталі, що закінчився в червні. Аналогічно, ASML, Applied Materials, Lam Research і KLA заробили 49%, 32%, 39% і 44% своїх загальних доходів у кварталі, який щойно завершився, завдяки невпинній купівельній активності Пекіна.

Експерти припускають, щов листопаді, побоюючись ескалації напруженості між країнами та подальших санкцій.

Окрім того, 2 вересня Китай пригрозив Японії суворими економічними заходами у відповідь, якщо країна й надалі обмежуватиме продаж і обслуговування обладнання, пов'язаного з виробництвом мікросхем, китайським фірмам, пообіцявши позбавити Токіо критично важливої сировини і мінералів, які необхідні для виробництва автомобілів. Пекін наразі зберігає монополію на постачання рідкоземельних металів, тож користується своїм впливом на повну.

Коли Китай наздожене

Китайські мікросхеми поки що не можуть тягатися з найкращою продукцією таких компаній, як TSMC, але вони підібралися дуже близько до цього моменту. Останнім часом деякі компанії, зокрема Huawei, оголосили про свої розробки, серед яких процесори, виготовлені за 7-нанометровим техпроцесом. Велика частина раптового приросту продуктивності цих мікросхем досягається шляхом більш ефективного загального дизайну.

Також ходять чутки, що SMIC досягла 5-нанометрового техпроцесу без підсанкційного обладнання ASML. SMIC виготовляє чипи Kirin для Huawei. Хоча підтверджень нема, експерти з Shimizu, які порівняли 7-нанометрові процесори з продуктами американських та європейських конкурентів, кажуть, що вони "не надто далекі від того, щоб досягти конкуренції". Тож цілком імовірно, що тут китайським виробникам вдалося знайти спосіб.

Згідно з останніми чутками, китайські мікросхеми лише на три роки відстають від TSMC. Це стало можливим великою мірою завдяки санкціям США, адже заборони потягли за собою нові стимули до розвитку. Розуміючи, що доступу до найсучасніших технологій не буде, уряд Китаю почав вкладати усе більше грошей, що призвело до блискавичного розвитку місцевих компаній та розбудови ланцюгів поставок.