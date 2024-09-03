В 2024 году Китай потратил на производство чипов больше денег, чем США, Корея и Тайвань вместе

Как бы США ни пытались помешать доступу Пекина к передовым чипам, Китай находит все более креативные способы обойти эти ограничения. Последние данные свидетельствуют, что страна не просто успешна в этой сфере, но даже обгоняет по инвестициям трех крупнейших игроков этого рынка.

Сколько денег тратит Китай

Согласно сообщениям СМИ, в первой половине 2024 года Китай потратил колоссальные 25 миллиардов долларов на оборудование для производства микросхем. Это является новым рекордом, который затмевает аналогичные расходы США, Южной Кореи и Тайваня.

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Если рассматривать цифры подробнее, то на Китай приходится колоссальные 49,9 процента доходов Tokyo Electron в квартале, что закончился в июне. Аналогично, ASML, Applied Materials, Lam Research и KLA заработали 49%, 32%, 39% и 44% своих общих доходов в только что завершившемся квартале, благодаря неустанной покупательской активности Пекина.

Эксперты предполагают, чтов ноябре, опасаясь эскалации напряженности между странами и дальнейших санкций.

Кроме того, 2 сентября Китай пригрозил Японии суровыми экономическими мерами в ответ, если страна и в дальнейшем будет ограничивать продажу и обслуживание оборудования, связанного с производством микросхем, китайским фирмам, пообещав лишить Токио критически важного сырья и минералов, которые необходимы для производства автомобилей. Пекин пока сохраняет монополию на поставку редкоземельных металлов, поэтому пользуется своим влиянием на полную.

Когда Китай догонит

Китайские микросхемы пока не могут тягаться с лучшей продукцией таких компаний, как TSMC, но они подобрались очень близко к этому моменту. В последнее время некоторые компании, в частности Huawei, объявили о своих разработках, среди которых процессоры, изготовленные по 7-нанометровому техпроцессу. Большая часть внезапного прироста производительности этих микросхем достигается путем более эффективного общего дизайна.

Также ходят слухи, что SMIC достигла 5-нанометрового техпроцесса без подсанкционного оборудования ASML. SMIC производит чипы Kirin для Huawei. Хотя подтверждений нет, эксперты из Shimizu, которые сравнили 7-нанометровые процессоры с продуктами американских и европейских конкурентов, говорят, что они "не слишком далеки от того, чтобы достичь конкуренции". Поэтому вполне вероятно, что здесь китайским производителям удалось найти способ.

Согласно последним слухам, китайские микросхемы лишь на три года отстают от TSMC. Это стало возможным во многом благодаря санкциям США, ведь запреты повлекли за собой новые стимулы к развитию. Понимая, что доступа к современным технологиям не будет, правительство Китая начало вкладывать все больше денег, что привело к молниеносному развитию местных компаний и развития цепей поставок.