Цей факт свого часу призвів до санкцій проти Китаю з боку США через побоювання, що найсучасніші технології американського походження можуть бути використані для шкоди американській національній безпеці, як частина зброї. Ці обмеження змусили Китай купувати старе обладнання, щоб не відставати від внутрішнього попиту на продукцію з мікросхем.

Дивіться також Китай створив свій перший процесор для штучного інтелекту: у ньому є західні технології

Китайський встановив рекорд імпорту

Новий звіт з'явився через місяць після звіту про прибутки ASML за другий квартал, який показав, що Китай був її найбільшим клієнтом другий квартал поспіль.

Протягом 1 і 2 кварталів 2024 року 49% відвантажень ASML припадало на Китай.

Це помітно відрізняється від відвантажень у 2022 і 2023 роках, коли на Китай припадало 14% і 29% продажів.

У 3 і 4 кварталах 2023 року 46% і 39% поставок були здійснені в Китай.

ASML – це одна з найважливіших компаній у світі на сьогодні. Вона єдина в світі, хто володіє унікальною технологією ультрафіолетової літографії для друку найкращих мікросхем. Звісно, деякі конкуренти мають свої аналоги літографічних машин, які використовують інші принципи роботи, але їх можливості неможливо порівняти з продуктом ASML. Вся сучасна технологічна промисловість фактично побудована завдяки EUV-літографії ASML і без неї не зможе існувати.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, до липня Китай придбав обладнання для виробництва мікросхем приблизно на 26 мільярдів доларів, що стало новим рекордом. Попередній максимум був у 2021 році, коли країна купила обладнання на суму близько 25 мільярдів доларів за той самий період часу. Серед переліку фірм, які продавали обладнання до Китаю, є й нідерландська ASML.

Що цікаво, раніше ASML демонструвала готовність приєднатися до санкцій, заблокувавши поставки технологій у Китай ще до набрання чинності нових правил. Вона також висловила готовність вимкнути свої машини дистанційно, якщо Китай наважиться на вторгнення до Тайваню й захоплення фабрик TSMC. Але що стосується застарілих технологій, як можна зрозуміти, компанія не така перебірлива.

Ще одна компанія, що відзначилася у звіті, – американська Applied Materials. Раніше вона вже стикалася з численними кримінальними розслідуваннями за ухилення від санкцій проти Китаю. Аналітик Віджай Ракеш зазначив, що продажі компанії в Китаї також стрімко зросли – на 102% порівняно з попереднім роком.

Цікаво Чому Китай не зможе присвоїти собі виробництво чипів у випадку вторгнення на Тайвань

Загрози не менші

Хоча Китай не може отримати найсучасніші EUV-літографічні машини, які необхідні для виробництва найсучасніших мікросхем, у тому числі тих, що використовуються в комп'ютерах зі штучним інтелектом, традиційні установки минулих років теж здатні виготовляти вдосконалені мікросхеми, використовуючи кілька шарів, накладених одне на одного через маски. Якщо для смартфонів вони не підійдуть, бо матимуть завеликі розміри, то для умовної ракети чи габаритного ШІ-сервера це не матиме значення.

Санкції США проти Китаю також торкнулися старих верстатів DUV, але вони обмежуються кількома заводами.

В умовах затягування зашморгу Китай намагається не відставати від світових стандартів виробництва чипів, але його прогрес, як зазначають, ЗМІ, "сповільнюється". Попри галас у ЗМІ навколо AI-чипа Ascend 910B китайської компанії Huawei, який нібито конкурує з сучасним A100 від NVIDIA, повідомляється, що проблеми з випуском означають, що лише один з п'яти чипів відповідає необхідним критеріям якості.