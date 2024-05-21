Як це буде

Нідерландська ASML, єдина в світі, хто володіє технологією EUV-літографії для друку чипів, і тайванська TSMC, яка безпосередньо виготовляє самі чипи на верстатах, мають способи вивести з ладу виробниче устаткування у разі вторгнення. Вони зможуть зробити це дистанційно, а це означає, що для Китаю захоплене обладнання перетвориться на купу непотребу.

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В уряді США висловили занепокоєння обом компаніям щодо того, що станеться, якщо китайські амбіції будуть реалізовані й переростуть у напад на острів, який забезпечує переважну більшість передових напівпровідників у світі. Замінити їх швидко не вдасться (хоча б тому, що кожна літографічна машина коштує 200 мільйонів євро), тож уся планета зіткнеться з такими наслідками для регіональних та глобальної економік, яких іще не бачила історія. Потужностей інших компаній з виробництва чипів просто не вистачить. Крім того, TSMC обганяє всіх конкурентів на кілька поколінь уперед завдяки своїм унікальним технологіям.

ASML запевнила чиновників у своїй здатності дистанційно вивести з ладу машини, коли уряд Нідерландів зустрічався з компанією з приводу цієї загрози. Вони додали, що Нідерланди навіть провели симуляції можливого вторгнення, щоб краще оцінити ризики.

Дистанційне відключення стосується лінійки екстремальних ультрафіолетових приладів ASML, відомих у галузі як EUV, для якої TSMC є найбільшим клієнтом. EUV використовують високочастотні світлові хвилі для друку найменших транзисторів у мікросхемах, створюючи мікросхеми для споживчої електроніки, штучного інтелекту, а також для військових застосувань. Такі машини можуть бути розміром з автобус і потребують регулярного обслуговування та оновлення, тож це ще одна причина, чому в руках Китаю вони можуть не працювати (якщо, звісно, країні не вдасться знайти людей, які достатньою мірою на цьому розуміються).

Технологія ASML вже давно стала об'єктом державного втручання, спрямованого на те, щоб запобігти її потраплянню в чужі руки. Наприклад, Нідерланди забороняють компанії продавати машини EUV до Китаю через побоювання США, що вони можуть дати перевагу комуністичній партії у глобальній війні за чипи.

Саме на вимогу США цього року Нідерланди почали зупиняти експорт найсучасніших верстатів ASML для виробництва мікросхем. Ба більше, ще до того, як ця заборона набула чинності, американські чиновники попросили ASML скасувати деякі раніше заплановані поставки китайським клієнтам, а європейська компанія погодилась.

Нагадаємо, що Китай давно заявляє, що острів Тайвань є його територією, а президент Сі Цзіньпін виступає як за мирне об'єднання, так і не виключає військове втручання. Однак сьогодні жодного нарощування військ на узбережжі не спостерігається. Тайванські політики, як пише Bloomberg, намагаються "применшити загрозу неминучого вторгнення", а Китай у першу чергу зосередився на стабілізації своєї економіки, яка останнім часом страждає від уповільнення і численних проблем.