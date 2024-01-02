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Поки NVIDIA вкотре пристосовується до санкцій і везе в Китай чергові "урізані" відеокарти, ASML, яка стоїть за ключовим обладнанням для виробництва чипів, не намагається балансувати на двох стільцях. За даними Bloomberg, адміністрація Байдена звернулася до ASML "за кілька тижнів" до 1 січня 2024 року, щоб обмежити постачання машин для глибокої ультрафіолетової літографії (DUV) китайським клієнтам. Це сталося після того, як стало відомо, що компанія SMIC використовувала технологію ASML для виробництва нового процесора Huawei, 7-нанометрового HiSilicon Kirin 9000S, з яким компанія повернулася на ринок повноцінних флагманів.

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На додаток до машин DUV, ASML також виробляє машини ультрафіолетової літографії (EUV) для виготовлення більш досконалих мікросхем — з технологічними процесами 5 нанометрів або менше — для таких компаній, як Apple і Qualcomm. Хоча ASML ніколи не мала права продавати обладнання для EUV-літографії в Китай, уряд Нідерландів у серпні надав фірмі ліцензію на постачання обладнання для DUV-літографії до кінця 2023 року.

Bloomberg повідомляє, що ситуація змінилася, коли уряд США — зокрема, радник з національної безпеки Джейк Салліван — нібито зв'язався з урядом Нідерландів щодо деяких останніх поставок ASML до Китаю, на що його команду попросили зв'язатися безпосередньо з ASML. Тож судячи зі звіту журналістів, постраждали поставки лише кількох останніх партій.

Хоча Китай має змогу постачати літографічні машини з інших країн, жодна з них не може конкурувати з унікальним обладнанням ASML. Китай після початку торговельної війни зі США, а особливо обмеження доступу Huawei до американських технологій, був змушений докласти багато зусиль, щоб запустити власне виробництво. Довгий час країна могла виробляти лише дуже застарілі чипи, наприклад, за 17-нанометровою технологією і більше. Але наприкінці 2023 року компанія без зайвого шуму випустила новий смартфон з 7-нанометровим чипом та технологією 5G. Тож не дивно, що США відчайдушно намагаються зупинити остаточні поставки DUV компанії ASML до Китаю, хоча робити це до узгодженого терміну може бути сумнівним кроком з юридичної точки зору.