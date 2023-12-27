Що відомо

Як пишуть американські ЗМІ, сенатори просять контролювати постачання критичних компонентів китайській компанії. У центрі суперечки опинився американський виробник Ceva, що базується в Меріленді. Його технології використовуються в деяких з найпопулярніших дронів DJI, включаючи Mavic 3, Mini 3 Pro, Air 2S та DJI FPV.

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У листі, адресованому міністру оборони Ллойду Остіну, йдеться про те, що кілька "достовірних галузевих звітів" надають докази того, що американські компоненти були знайдені всередині дронів DJI, а отже уряд США видає експортні ліцензії на них. Зокрема, наприклад, компанія Ceva поставляє свою технологію штучного зору. Тож група з 15 законодавців-республіканців закликала адміністрацію Байдена заблокувати експортні ліцензії на американські компоненти для китайського гіганта, оскільки "американські технології не повинні сприяти розвитку дронів DJI". Проблема, на думку законодавців, полягає в тому, що дрони DJI ставлять під загрозу національну безпеку США.

Від сприяння терористичним атакам на Близькому Сході до розвідувальних загроз Америці, дрони китайської компанії DJI становлять неприйнятний ризик для нашої національної безпеки. Попри ці очевидні загрози, через які дрони DJI потрапили до численних урядових чорних списків, компанія DJI використовує бюрократичні "картки виходу з в'язниці", щоб викрадати американські технології, підриваючи нашу національну безпеку. Це має припинитися,

– каже Майк Галлахер, який очолює Спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю.

DJI тим часом відповідає, що лист "торгує спотвореннями і перекручуваннями фактів". Компанія заявила Reuters: "Ми рішуче заперечуємо будь-які звинувачення проти DJI щодо прав людини. Наші дрони зарекомендували себе як одні з найбільш інноваційних, економічно ефективних і простих у використанні — при цьому вони лідирують у сфері безпеки даних".

Варто зазначити, що американський Закон про безпілотники безпеки 2023 року, який наразі очікує на підпис президента Джо Байдена як частина Закону про національну оборону (NDAA), забороняє державним установам використовувати дрони, вироблені або зібрані в Китаї.

Якщо законодавцям вдасться домогтися заборони, це може означати, що принаймні деякі моделі дронів DJI можуть зникнути з продажу. Принаймні до того часу, поки виробник не знайде заміну американським компонентам.