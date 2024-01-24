Чипи, вироблені за технологією 2-нанометрів, як очікується, дадуть змогу створювати більш потужні та енергоефективні мікросхеми, ніж ті, що ми маємо сьогодні, оскільки менші розміри транзисторів ведуть до зменшення енергоспоживання та підвищення продуктивності. Крім того, їх просто фізично можна розмістити більше на тій же площі, що призводить до зростання потужності. Це особливо важливо для розвитку сучасних технологій, як-от навчання ШІ, мобільні пристрої, комп'ютери та сервери. Ще кращих результатів індустрія досягне з наступним поколінням. Але почнемо з початку.

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2 нанометри

Як стало відомо, TSMC розпочала будівництво одразу двох заводів, здатних випускати чипи N2, й очікує схвалення уряду для будівництва третього. Марк Лю, офіційний представник компанії, повідомив інвесторам, що нові мікросхеми вона почне масово виробляти у 2025 році.

Першу фабрику розташують по сусідству з центром досліджень R1, який спеціально побудували для розробки технології N2 та наступного покоління. Очікується, що на цьому підприємстві розпочнеться великосерійне виробництво.

Другий завод розмістять на території Наукового парку Південного Тайваню. За прогнозами, запуск масового виробництва на цьому заводі відбудеться трохи пізніше, ймовірно, до кінця 2026 року. Потужності обох заводів поки що не розкриваються.

Третій хочуть побудувати в Науковому парку Тайчжун. Якщо TSMC зможе почати будівництво цього об'єкта у 2025 році, то завод буде запущено в експлуатацію вже у 2027 році.

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1 нанометр

А поки виробники смартфонів стають у чергу, щоб якомога раніше отримати 2-нанометрові процесори для своїх пристроїв, TSMC робить перегони напівпровідників набагато цікавішими, стаючи першим у світі ливарним заводом, який розпочав підготовку до виробництва за технологічними нормами в один нанометр.

Цей техпроцес довгий час був мрією всього технологічного світу, його навіть називають "святим граалем" у сфері напівпровідників. TSMC на цьому ринку буде лідирувати, випередивши такі компанії, як Intel та Samsung.

Новий завод принесе революцію в технологічну індустрію з точки зору підвищення продуктивності та ефективності. На конференції IEDM TSMC поділилася своїми планами щодо розробки 1-нм техпроцесу до 2030 року, заявивши, що збирається розмістити колосальний трильйон транзисторів на одному чипі.

Видання Taiwan Economic Daily повідомляє, що плани TSMC щодо 1 нанометра будуть дуже дорогими, оскільки орієнтовні витрати перевищують один трильйон вон, або близько 32 мільярдів доларів США.

Очікується, що завод буде побудований на півдні Тайваню. Територія розміром у 100 гектарів буде розділена у співвідношенні 60/40, щоб забезпечити виробництво як напівпровідників, так і упаковки в межах одного заводу.

Наскільки хорошими будуть ці процесори, зараз сказати важко, але вже ясно, що вони перевершать усе, що ми сьогодні маємо.