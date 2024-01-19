Характеристики Exynos 2400

Загалом, новий кремній обходить Exynos 2200 по всіх параметрах, принаймні на папері. Він отримав одне ядро Cortex-X4, яке працює на частоті 3.20 гігагерца, а решта дев'ять ядер є комбінацією Cortex-A720 і Cortex-A520. Загалом такий 10-ядерний процесор має забезпечити кращу продуктивність.

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У минулому чипи Snapdragon від Qualcomm завжди перемагали у численних тестах. Але з включенням графічного процесора Xclipse 940 на базі RDNA3 все може змінитися.

Samsung ще не використовує свій 3-нанометровий техпроцес GAA першого покоління для чипсетів смартфонів, тож Exynos 2400 виробляється з використанням вузла 4LPP+. Він демонструє кращу енергоефективність порівняно з попередньою версією 4-нанометрової технології компанії, однак ця технологія, швидше за все, менш досконала, ніж техпроцес N4P від TSMC, який використовується для виробництва Snapdragon 8 Gen 3.

Exynos 2400 достатньо потужний, щоб керувати 4K-дисплеєм з частотою 120 герців або QHD+-панеллю з частотою 144 герців.

Він також оснащений новим нейронним процесором (NPU) з 17K MAC.

Що стосується камери, то новий процесор підтримує камери до 320 мегапікселів з можливістю кодування відео 8K зі швидкістю 30 кадрів в секунду і декодування зі швидкістю 8K 60 кадрів в секунду.

Інтегрований модем 5G також отримав деякі оновлення пропускної здатності, завдяки чому mmWave може досягати 12,1 гігабіта за секунду при швидкості віддачі в 3,67 гігабіта за секунду.

Цього року лише Galaxy S24 та Galaxy S24 Plus, орієнтовані на деякі регіони, постачатимуться з процесором власного виробництва Samsung, тоді як найдорожча версія Galaxy S24 Ultra та молодші версії для США і Південної Кореї надійдуть зі Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

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Він перемагає

В лише другому на сьогодні тесті, результати якого можна знайти в мережі, Exynos 2400 випередив Snapdragon 8 Gen 3 за стабільністю продуктивності під час роботи в Galaxy S24 Plus. Він показав вищі показники, ніж найкращий кремній від Qualcomm.

Стрес-тест Solar Bay Stress Test випробовує чипсети смартфонів на межі їх можливостей, кидаючи на них безліч робочих завдань, орієнтованих на CPU і GPU. В останньому порівнянні, яке провело видання Beartai, Exynos 2400 зміг зберегти свою продуктивність краще, ніж Snapdragon 8 Gen 3, знизивши частоту під навантаженням до 64,6% від своєї фактичної потужності, тоді як Snapdragon 8 Gen 3 сильно постраждав, упавши до 48,3% в тому ж тесті.

Ці результати стають ще більш вражаючими, якщо взяти до уваги, що Snapdragon 8 Gen 3 тестувався не на молодшій версії смартфона, як Exynos, а на топовому Galaxy S24 Ultra, який, має випарну камеру охолодження на 190% більшу за ту, що присутня в Galaxy S23 Ultra, а також 12 гігабайтів оперативної пам'яті.

Exynos 2400 також справив позитивне перше враження в екстремальному стрес-тесті Wild Life від 3DMark, коли він отримав вдвічі більше балів, ніж попередній Exynos 2200, при цьому його продуктивність була на рівні з Apple A17 Pro.

Експерти зазначають, що система охолодження Galaxy S24 Plus мала вирішальне значення для утримання температури Exynos 2400 під контролем. Крім того, Samsung, імовірно, застосувала технологію Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP), яка покращує термостійкість нової SoC, що призводить до підвищення багатоядерної продуктивності, а отже, забезпечує кращі результати в тесті.

Ми очікуємо на більшу кількість тестів, які почнуть з'являтися активніше, коли нові смартфони почнуть продаватися. А поки що все виглядає так, ніби Samsung нарешті вийшла з глухого кута зі своїми власними процесорами, які багато років не могли наздогнати конкурентів. Цілком імовірно, що рано чи пізно ми побачимо їх навіть у моделях Ultra.