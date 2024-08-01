Що відомо

Компанія каже, що її новий чип потребував величезних зусиль для розробки та виробництва, і що він нарешті досягнув стадії виробництва. Серійний випуск, як очікується, незабаром розпочнеться.

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Cixin P1, виділяється на ринку тим, що в його основі лежить архітектура на базі ARM, подібна до процесорів Snapdragon X Elite від Qualcomm, які стали хітом на ринку ПК зі штучним інтелектом.

Що стосується конкретних технічних характеристик:

Чип виготовлений за 6-нанометровим техпроцесом з використанням 12-ядерного процесора ARM з вісьмома продуктивними ядрами та чотирма ефективними ядрами на борту.

Процесор працює на максимальній частоті 3,2 гігагерца і вважається надзвичайно продуктивним, якщо порівнювати його з аналогічними рішеннями на ринку.

Cixin P1 використовує обчислювальну потужність ШІ до 45 TOPS, що відповідає галузевому стандарту, подібно до того, що можуть запропонувати конкуренти, такі як Ryzen AI 300 від AMD, Lunar Lake від Intel та Qualcomm Snapdragon X CPU. 45 TOPS також означає, що чип готовий для сегмента "ШІ ПК" з повною відповідністю для платформ Copilot+.

Що стосується інших деталей, то Cixin P1 підтримує до 64 гігабайтів оперативної пам'яті LPDDR5-6400, а з погляду дисплея, він може підтримувати підключення до 4K 120 FPS.

Чип також може підтримувати інтерфейси PCIe 4.0 разом з USB Type-C, показуючи, що він готовий до промислового впровадження.

Поки що не було опубліковано жодних тестів, тому все це відомо лише зі слів виробника. Неясно, чи зможе він конкурувати з AMD і Qualcomm, але на папері вони виглядають досить близькими.

Санкції не страшні

Але найцікавішим є той факт, що ця китайська компанія отримала технологію ARM для виробництва. Імовірно, сталося це через те, що Cixin Technology досі не була великим і помітним гравцем, а тому не внесена до списку санкцій.

Можна не сумніватися, що китайська влада спостерігає за цим виробництвом і захоче мати цей чип у своїй "колекції" військових технологій. Перегони у сфері штучного інтелекту на фоні широких санкцій проти військової сфери Китаю просто не лишають іншого варіанту.