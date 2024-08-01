Что известно
Компания говорит, что ее новый чип потребовал огромных усилий для разработки и производства, и что он наконец достиг стадии производства. Серийный выпуск, как ожидается, вскоре начнется.
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Cixin P1, выделяется на рынке тем, что в его основе лежит архитектура на базе ARM, подобная процессорам Snapdragon X Elite от Qualcomm, которые стали хитом на рынке ПК с искусственным интеллектом.
Что касается конкретных технических характеристик:
- Чип изготовлен по 6-нанометровому техпроцессу с использованием 12-ядерного процессора ARM с восемью производительными ядрами и четырьмя эффективными ядрами на борту.
- Процессор работает на максимальной частоте 3,2 гигагерца и считается чрезвычайно производительным, если сравнивать его с аналогичными решениями на рынке.
- Cixin P1 использует вычислительную мощность ИИ до 45 TOPS, что соответствует отраслевому стандарту, подобно тому, что могут предложить конкуренты, такие как Ryzen AI 300 от AMD, Lunar Lake от Intel и Qualcomm Snapdragon X CPU. 45 TOPS также означает, что чип готов для сегмента "ИИ ПК" с полным соответствием для платформ Copilot+.
- Что касается других деталей, то Cixin P1 поддерживает до 64 гигабайт оперативной памяти LPDDR5-6400, а с точки зрения дисплея, он может поддерживать подключение до 4K 120 FPS.
- Чип также может поддерживать интерфейсы PCIe 4.0 вместе с USB Type-C, показывая, что он готов к промышленному внедрению.
Пока не было опубликовано никаких тестов, поэтому все это известно только со слов производителя. Неясно, сможет ли он конкурировать с AMD и Qualcomm, но на бумаге они выглядят довольно близкими.
Санкции не страшны
Но самым интересным является тот факт, что эта китайская компания получила технологию ARM для производства. Предположительно, произошло это из-за того, что Cixin Technology до сих пор не была крупным и заметным игроком, а потому не внесена в санкционный список.
Можно не сомневаться, что китайские власти наблюдают за этим производством и захотят иметь этот чип в своей "коллекции" военных технологий. Гонка в сфере искусственного интеллекта на фоне широких санкций против военной сферы Китая просто не оставляют другого варианта.