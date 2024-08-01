Что известно

Компания говорит, что ее новый чип потребовал огромных усилий для разработки и производства, и что он наконец достиг стадии производства. Серийный выпуск, как ожидается, вскоре начнется.

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Cixin P1, выделяется на рынке тем, что в его основе лежит архитектура на базе ARM, подобная процессорам Snapdragon X Elite от Qualcomm, которые стали хитом на рынке ПК с искусственным интеллектом.

Что касается конкретных технических характеристик:

Чип изготовлен по 6-нанометровому техпроцессу с использованием 12-ядерного процессора ARM с восемью производительными ядрами и четырьмя эффективными ядрами на борту.

Процессор работает на максимальной частоте 3,2 гигагерца и считается чрезвычайно производительным, если сравнивать его с аналогичными решениями на рынке.

Cixin P1 использует вычислительную мощность ИИ до 45 TOPS, что соответствует отраслевому стандарту, подобно тому, что могут предложить конкуренты, такие как Ryzen AI 300 от AMD, Lunar Lake от Intel и Qualcomm Snapdragon X CPU. 45 TOPS также означает, что чип готов для сегмента "ИИ ПК" с полным соответствием для платформ Copilot+.

Что касается других деталей, то Cixin P1 поддерживает до 64 гигабайт оперативной памяти LPDDR5-6400, а с точки зрения дисплея, он может поддерживать подключение до 4K 120 FPS.

Чип также может поддерживать интерфейсы PCIe 4.0 вместе с USB Type-C, показывая, что он готов к промышленному внедрению.

Пока не было опубликовано никаких тестов, поэтому все это известно только со слов производителя. Неясно, сможет ли он конкурировать с AMD и Qualcomm, но на бумаге они выглядят довольно близкими.

Санкции не страшны

Но самым интересным является тот факт, что эта китайская компания получила технологию ARM для производства. Предположительно, произошло это из-за того, что Cixin Technology до сих пор не была крупным и заметным игроком, а потому не внесена в санкционный список.

Можно не сомневаться, что китайские власти наблюдают за этим производством и захотят иметь этот чип в своей "коллекции" военных технологий. Гонка в сфере искусственного интеллекта на фоне широких санкций против военной сферы Китая просто не оставляют другого варианта.