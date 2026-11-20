Китай уперше відправить на свою космічну станцію Тяньгун іноземного астронавта. Ракету Long March 2F із кораблем Shenzhou-24 уже вивезли на стартовий майданчик, а запуск очікують протягом тижня.

Хто полетить на Тяньгун?

Ракету Long March 2F заввишки 58 метрів разом із кораблем Shenzhou-24 вивезли на стартовий майданчик космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю у вівторок, 17 листопада. Її перевезли з будівлі вертикальної збірки на відстань 1,5 кілометра приблизно за дві години. Роботи розпочалися о 17:00 за пекінським часом, пише Space.com.

Китайське космічне агентство CMSA заявило, що все обладнання на космодромі в справному стані, а запуск відбудеться найближчими днями. Точної дати воно не назвало. Зазвичай за день до старту CMSA проводить у Цзюцюані пресконференцію й оголошує склад екіпажу.

Цього разу один із трьох членів екіпажу вперше буде іноземцем. До Тяньгуна на Shenzhou-24 полетить один із двох пакистанських кандидатів в астронавти. Для китайської станції це перший такий візит, а для Пакистану – перший вихід його космонавта на орбіту.

Скільки триватиме візит?

Публічних подробиць мало. Імовірно, пакистанський астронавт працюватиме як фахівець із корисного навантаження й пробуде на станції близько тижня. Додому він повернеться на кораблі Shenzhou-23, який саме відлітатиме.

Екіпаж Shenzhou-23 складається з трьох астронавтів. Вони стартували 24 травня й наближаються до завершення піврічної місії. Один із них залишиться на станції ще на пів року. Так гість матиме місце на зворотному рейсі, а китайський астронавт здійснить першу в історії країни річну місію на орбіті. Така тривала експедиція дасть Китаю дані про фізіологію людини напередодні пілотованих польотів до Місяця та інших довгих місій.

Шлях до моменту

Китай затвердив програму пілотованих польотів у 1992 році, а першу орбітальну місію з людьми запустив у 2003-му. Тоді Ян Лівей став першим громадянином цієї країни в космосі. Наприкінці 2022 року Китай добудував станцію Тяньгун із трьох модулів. Відтоді вона працює безперервно: екіпажі змінюють один одного кожні шість місяців, а під час передачі зміни коротко працюють разом.

Shenzhou-24 стане вісімнадцятою пілотованою місією Китаю й першою, на якій на кораблі серії Shenzhou полетить іноземець. Китай також планує в найближчі роки збільшити Тяньгун удвічі. Це потенційно відкриє шлях до нових міжнародних місій і візитів космічних туристів.