Хто полетить на Тяньгун?

Ракету Long March 2F заввишки 58 метрів разом із кораблем Shenzhou-24 вивезли на стартовий майданчик космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю у вівторок, 17 листопада. Її перевезли з будівлі вертикальної збірки на відстань 1,5 кілометра приблизно за дві години. Роботи розпочалися о 17:00 за пекінським часом, пише Space.com.

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Китайське космічне агентство CMSA заявило, що все обладнання на космодромі в справному стані, а запуск відбудеться найближчими днями. Точної дати воно не назвало. Зазвичай за день до старту CMSA проводить у Цзюцюані пресконференцію й оголошує склад екіпажу.

Цього разу один із трьох членів екіпажу вперше буде іноземцем. До Тяньгуна на Shenzhou-24 полетить один із двох пакистанських кандидатів в астронавти. Для китайської станції це перший такий візит, а для Пакистану – перший вихід його космонавта на орбіту.

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Скільки триватиме візит?

Публічних подробиць мало. Імовірно, пакистанський астронавт працюватиме як фахівець із корисного навантаження й пробуде на станції близько тижня. Додому він повернеться на кораблі Shenzhou-23, який саме відлітатиме.

Екіпаж Shenzhou-23 складається з трьох астронавтів. Вони стартували 24 травня й наближаються до завершення піврічної місії. Один із них залишиться на станції ще на пів року. Так гість матиме місце на зворотному рейсі, а китайський астронавт здійснить першу в історії країни річну місію на орбіті. Така тривала експедиція дасть Китаю дані про фізіологію людини напередодні пілотованих польотів до Місяця та інших довгих місій.

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Шлях до моменту

Китай затвердив програму пілотованих польотів у 1992 році, а першу орбітальну місію з людьми запустив у 2003-му. Тоді Ян Лівей став першим громадянином цієї країни в космосі. Наприкінці 2022 року Китай добудував станцію Тяньгун із трьох модулів. Відтоді вона працює безперервно: екіпажі змінюють один одного кожні шість місяців, а під час передачі зміни коротко працюють разом.

Shenzhou-24 стане вісімнадцятою пілотованою місією Китаю й першою, на якій на кораблі серії Shenzhou полетить іноземець. Китай також планує в найближчі роки збільшити Тяньгун удвічі. Це потенційно відкриє шлях до нових міжнародних місій і візитів космічних туристів.