Уламки китайської ракети впали на населений пункт після запуску телескопа

У суботу, 23 червня, Китай успішно запустив у космос китайсько-французький супутник для спостереження за космічними змінними об'єктами SVOM (Space Variable Objects Monitor). Однак під час запуску стався інцидент – частини розгінного блоку ракети носія впали на населені райони.

Попри успішний запуск подія становила значну небезпеку на землі. Відеоматеріали, опубліковані у китайській соціальній мережі Weibo, демонструють драматичний момент падіння ракети-носія в населеному пункті, що змусило мешканців тікати в пошуках порятунку, інформує Техно 24.

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Як повідомляється, ракета-носій впала поблизу повіту Гуйдін в префектурі Цяньдуннань провінції Гуйчжоу.

Наскільки все небезпечно?

Внаслідок самого падіння руйнування не значні. Наразі не повідомлялося про жертв чи постраждалих, однак значна небезпека для регіону зберігається.

Річ у тім, що ракета Long March 2C використовує високотоксичне гіперголічне паливо, що складається з тетроксиду азоту і несиметричного диметилгідразину (UDMH).

Червонувато-коричневий дим, який видно під час падіння, вказує на тетроксид азоту, тоді як жовтуватий газ може утворюватися при змішуванні гідразинового палива з повітрям, і обидва ці гази становлять серйозну небезпеку для здоров'я при контакті з ним.

Китай не вперше ігнорує заходи безпеки під час запусків

Китайська практика запуску ракет з внутрішніх полігонів бере свій початок ще з часів холодної війни, коли такі місця були обрані для забезпечення стратегічного захисту в умовах геополітичної напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами і Радянським Союзом.

Хоча ці полігони допомагають захиститися від зовнішніх загроз, вони збільшують ймовірність падіння уламків на населені райони.

Щоб зменшити ризики, китайська влада надсилає попередження і повідомлення про евакуацію мешканцям зон, які, за прогнозами, можуть постраждати від уламків ракет-носіїв. Ці запобіжні заходи спрямовані на мінімізацію травм, хоча небезпека залишається актуальною.

Деталі місії

Місія SVOM, спільна робота Китайського національного космічного управління (CNSA) і Французького національного центру космічних досліджень (CNES), була запущена на борту ракети Long March 2C з космодрому Січан з космодрому Січан.

Ракета вивела супутник на призначену орбіту. Китайська корпорація аерокосмічної науки і техніки (CASC) підтвердила успіх місії незабаром після запуску.

Супутник SVOM оснащений складними приладами, призначеними для виявлення і вивчення гамма-спалахів (GRB), які є одними з найпотужніших електромагнітних явищ у Всесвіті. Ці спалахи можуть випромінювати стільки енергії за лічені секунди, скільки Сонце виробляє за весь свій 10-мільярдний вік.

Розуміння GRB, які, як вважають, спричинені загибеллю масивних зірок або зіткненнями між нейтронними зорями, може пролити світло на найважливіші астрофізичні явища, в тому числі на утворення чорних дір.



Супутник, який вивчатиме Сонце / Фото CNSA

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