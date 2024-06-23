Несмотря на успешный запуск событие представляло значительную опасность на земле. Видеоматериалы, опубликованные в китайской социальной сети Weibo, демонстрируют драматический момент падения ракеты-носителя в населенном пункте, что заставило жителей бежать в поисках спасения, информирует Техно 24.

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Как сообщается, ракета-носитель упала вблизи уезда Гуйдин в префектуре Цяньдуннань провинции Гуйчжоу.

Насколько все опасно?

Вследствие самого падения разрушения не значительные. Пока не сообщалось о жертвах или пострадавших, однако значительная опасность для региона сохраняется.

Дело в том, что ракета Long March 2C использует высокотоксичное гиперголическое топливо, состоящее из тетроксида азота и несимметричного диметилгидразина (UDMH).

Красновато-коричневый дым, который видно во время падения, указывает на тетроксид азота, тогда как желтоватый газ может образовываться при смешивании гидразинового топлива с воздухом, и оба эти газа представляют серьезную опасность для здоровья при контакте с ним.

Китай не впервые игнорирует меры безопасности во время запусков

Китайская практика запуска ракет с внутренних полигонов берет свое начало еще со времен холодной войны, когда такие места были выбраны для обеспечения стратегической защиты в условиях геополитической напряженности в отношениях с Соединенными Штатами и Советским Союзом.

Хотя эти полигоны помогают защититься от внешних угроз, они увеличивают вероятность падения обломков на населенные районы.

Чтобы уменьшить риски, китайские власти присылают предупреждения и уведомления об эвакуации жителям зон, которые, по прогнозам, могут пострадать от обломков ракет-носителей. Эти меры предосторожности направлены на минимизацию травм, хотя опасность остается актуальной.

Детали миссии

Миссия SVOM, совместная работа Китайского национального космического управления (CNSA) и Французского национального центра космических исследований (CNES), была запущена на борту ракеты Long March 2C с космодрома Сичан с космодрома Сичан.

Ракета вывела спутник на назначенную орбиту. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) подтвердила успех миссии вскоре после запуска.

Спутник SVOM оснащен сложными приборами, предназначенными для обнаружения и изучения гамма-вспышек (GRB), которые являются одними из самых мощных электромагнитных явлений во Вселенной. Эти вспышки могут излучать столько энергии за считанные секунды, сколько Солнце производит за весь свой 10-миллиардный возраст.

Понимание GRB, которые, как считают, вызваны гибелью массивных звезд или столкновениями между нейтронными звездами, может пролить свет на важнейшие астрофизические явления, в том числе на образование черных дыр.



Спутник, который будет изучать Солнце / Фото CNSA

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Спутник несет четыре научных аппарата – два разработаны Китаем и два – Францией. Среди них микроканальный рентгеновский телескоп (MXT), оптимизированный для узкого поля зрения инструмент с конструкцией "глаз лобстера" для фокусировки рентгеновского излучения.