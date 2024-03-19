Розкішні китайські гробниці можуть містити останки знаті часів династії Велика Цзінь

Три новознайдені цегляні гробниці датуються періодом Золотого ханства, некитайського народу, який правив на півночі Китаю багато століть тому. Останки могли належати еліті династії Велика Цзінь.

Що відомо

Гробниці, розташовані в місті Чанчжі в провінції Шаньсі, належать до династії Чжурчжень Цзінь, або "Велика Цзінь", яка правила на півночі Китаю між 1115 і 1234 роками. Але правителі цієї династії не були етнічними ханьцями (домінуюча етнічна група в сучасному Китаї). Натомість вони були напівкочовим народом з північного сходу Китаю, розповідає Джулія Шнайдер, професорка історії Китаю в Університетському коледжі Корка в Ірландії, котра не брала участі в цих розкопках

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Згідно з повідомленням про знахідку в China Daily – офіційній газеті Комуністичної партії Китаю – три споруди були знайдені в листопаді 2023 року під час робіт у північно-східному районі міста. У якийсь момент історії гробниці були пошкоджені мародерством, але всі три відносно добре збереглися та містили розписи, прикраси, написи та епітафії.

Дві гробниці прикрашені арками, дверима, вікнами, фігурками та рослинними візерунками, а також написами з детальною інформацією про людей, події, історію та географію того часу, коли вони були зроблені.



Підземні гробниці були побудовані з цегли і вишукано розписані фресками / Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology



Підземні гробниці були побудовані з цегли і вишукано розписані фресками / Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology

Третя гробниця, однак, розписана в зовсім іншому стилі. Стіни її камери імітують дерев'яні конструкції. Намальована флора, фауна і кольори помітно відрізняються від двох інших, залишаючи археологам простір для подальшої інтерпретації.



Стіни однієї з гробниць імітують дерев'яну оббивку / Фото Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology



Стіни однієї з гробниць імітують дерев'яну оббивку / Фото Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology

Відмінності в стилях гробниць можуть бути ознакою того, що за часів Чжурчжень Цзінь співіснували різні культури. Вона додала, що правителі династії, яку також називають Золотим ханством, що вказує на її некитайське походження, походили від тунгусомовних напівкочівників з північно-східного Китаю.

Їхня культура дуже відрізнялася від культури їхніх китайських підданих щодо звичаїв, звичок харчування, стилю будинків, релігії, соціальної організації. Щоб врахувати ці відмінності, вони керували двома різними адміністративними системами, одна для своїх китайських підданих, а інша для чжурчженів,

– каже Джулія Шнайдер.

Чжурчжень Цзінь прийшли до влади на тлі повстань проти династії Ляо в регіоні в 12 столітті і впали перед монголами-завойовниками в 13 столітті. Вони також були предками маньчжурів, пізнішого північно-східного народу, який завоював Китай і Монголію в 17 столітті та правив до 19 століття.



Одна з гробниць усередині / Фото Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology



Одна з гробниць усередині / Фото Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology

Сьогодні, за словами Шнайдер, "китайські офіційні установи та засоби масової інформації прагнуть показати, що гробниці Чжурчжень Цзінь є "китайськими". Репортаж у газеті China Daily повторив цей меседж, заявивши, що гробниці "відображають традиційну китайську культуру, соціальну етику, стародавні архітектурні характеристики, архітектуру гробниць і похоронні звичаї".

Розгляд історично некитайських культур як китайських допомагає "легітимізувати територію КНР сьогодні,

– додає Шнайдер.

Відкриття некитайських знахідок завжди було складним завданням для китайських чиновників, оскільки показує, що Китай не завжди був Китаєм або китайцями. Це наратив, який чиновники намагаються придушити.