Роскошные китайские гробницы могут содержать останки знати времен династии Великая Цзинь

Три новонайденные кирпичные гробницы датируются периодом Золотого ханства, некитайского народа, который правил на севере Китая много веков назад. Останки могли принадлежать элите династии Великая Цзинь.

Что известно

Гробницы, расположены в городе Чанчжи в провинции Шаньси, принадлежат к династии Чжурчжэнь Цзинь, или "Великая Цзинь", которая правила на севере Китая между 1115 и 1234 годами. Но правители этой династии не были этническими ханьцами (доминирующая этническая группа в современном Китае). Вместо этого они были полукочевым народом с северо-востока Китая, рассказывает Джулия Шнайдер, профессор истории Китая в Университетском колледже Корка в Ирландии, которая не принимала участия в этих раскопках

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Согласно сообщению о находке в China Daily – официальной газете Коммунистической партии Китая – три сооружения были найдены в ноябре 2023 года во время работ в северо-восточном районе города. В какой-то момент истории гробницы были повреждены мародерством, но все три относительно хорошо сохранились и содержали росписи, украшения, надписи и эпитафии.

Две гробницы украшены арками, дверями, окнами, фигурками и растительными узорами, а также надписями с подробной информацией о людях, событиях, историю и географию того времени, когда они были сделаны.



Подземные гробницы были построены из кирпича и изысканно расписаны фресками / Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology



Подземные гробницы были построены из кирпича и изысканно расписаны фресками / Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology

Третья гробница, однако, расписана в совершенно другом стиле. Стены ее камеры имитируют деревянные конструкции. Нарисованная флора, фауна и цвета заметно отличаются от двух других, оставляя археологам простор для дальнейшей интерпретации.



Стены одной из гробниц имитируют деревянную обивку / Фото Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology



Стены одной из гробниц имитируют деревянную обивку / Фото Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology

Различия в стилях гробниц могут быть признаком того, что во времена Чжурчжэнь Цзинь сосуществовали разные культуры. Она добавила, что правители династии, которую также называют Золотым ханством, что указывает на ее некитайское происхождение, происходили от тунгусоязычных полукочевников из северо-восточного Китая.

Их культура сильно отличалась от культуры их китайских подданных в отношении обычаев, привычек питания, стиля домов, религии, социальной организации. Чтобы учесть эти различия, они управляли двумя различными административными системами, одна для своих китайских подданных, а другая для чжурчженов,

– говорит Джулия Шнайдер.

Чжурчжэнь Цзинь пришли к власти на фоне восстаний против династии Ляо в регионе в 12 веке и пали перед монголами-завоевателями в 13 веке. Они также были предками маньчжуров, более позднего северо-восточного народа, который завоевал Китай и Монголию в 17 веке и правил до 19 века.



Одна из гробниц внутри / Фото Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology



Одна из гробниц внутри / Фото Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology

Сегодня, по словам Шнайдер, "китайские официальные учреждения и средства массовой информации стремятся показать, что гробницы Чжурчжэнь Цзинь являются "китайскими". Репортаж в газете China Daily повторил этот месседж, заявив, что гробницы "отражают традиционную китайскую культуру, социальную этику, древние архитектурные характеристики, архитектуру гробниц и погребальные обычаи".

Рассмотрение исторически некитайских культур как китайских помогает "легитимизировать территорию КНР сегодня,

– добавляет Шнайдер.

Открытие некитайских находок всегда было сложной задачей для китайских чиновников, поскольку показывает, что Китай не всегда был Китаем или китайцами. Это нарратив, который чиновники пытаются подавить.