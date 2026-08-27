Китайські хакери зламали NASA, Федеральну резервну систему США, Міністерство юстиції та Сенат

США повідомили про ліквідацію масштабної кібершпигунської мережі, за якою стоять спецслужби Китаю. Хакери роками здійснювали атаки на найбільш чутливі урядові структури США, серед яких Сенат, Федеральна резервна система, Міністерство юстиції та Національне космічне агентство. Оголошення про ліквідацію фактично стало також і оголошенням про саме існування цих кібератак.

Масштаби атак і таємні замовники

Під час спецоперації американські правоохоронці заблокували домени двох шпигунських платформ під назвами QScan та QTRouter, які зловмисники використовували для проникнення в закриті мережі, пише Reuters. Слідчі з'ясували, що постраждали також Міністерство енергетики, Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб, Національні інститути здоров'я США та чотири приватні компанії у США та Південній Кореї.

Міністерство юстиції США повідомило, що шпигунські інструменти створила китайська фірма Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company. Її клієнтами є Міністерство державної безпеки та армія Китаю.

Згідно зі звітом американських спецслужб, хакери працювали щонайменше з 2018 року. Вони полювали на секрети оборонних підприємств та урядових установ. Наприклад, у вересні 2024 року шпигуни успішно атакували три лабораторії Міністерства енергетики США. А вже у березні 2026 року вони безрезультатно намагалися отримати доступ до комп'ютерних мереж американського Сенату та однієї з лікарень.

Реакція Пекіна та думка експертів

Офіційний Пекін традиційно відкинув усі звинувачення у шпигунстві.

Китайський уряд рішуче виступає проти всіх форм кібератак і бореться з ними відповідно до закону,

– прокоментував речник посольства Китаю у Вашингтоні.

Він додав, що Вашингтон використовує питання кібербезпеки для дискредитації Китаю. Проте незалежні аналітики вказують на іншу тенденцію: "За останнє десятиліття кількість компаній, що пропонують нішеві наступальні послуги, вибухнула", – заявив аналітик з питань Китаю у компанії з кібербезпеки SentinelOne.

Попри намагання Пекіна виправдатися, це далеко не перший подібний випадок. Нещодавно представники Федерального бюро розслідувань також виявили проникнення китайських хакерів у закриті системи Палати представників США та мережі провідних телекомунікаційних компаній.