Масштабы атак и тайные заказчики

В ходе спецоперации американские правоохранители заблокировали домены двух шпионских платформ под названиями QScan и QTRouter, которые злоумышленники использовали для проникновения в закрытые сети, пишет Reuters. Следователи выяснили, что пострадали также Министерство энергетики, Министерство здравоохранения и социальных служб, Национальные институты здравоохранения США и четыре частные компании в США и Южной Корее.

Министерство юстиции США сообщило, что шпионские инструменты создала китайская фирма Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company. Ее клиентами являются Министерство государственной безопасности и армия Китая.

Согласно отчету американских спецслужб, хакеры действовали как минимум с 2018 года. Они охотились за секретами оборонных предприятий и правительственных учреждений. Например, в сентябре 2024 года шпионы успешно провели атаку на три лаборатории Министерства энергетики США. А уже в марте 2026 года они безуспешно пытались получить доступ к компьютерным сетям американского Сената и одной из больниц.

Реакция Пекина и мнение экспертов

Официальный Пекин традиционно отверг все обвинения в шпионаже.

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Китайское правительство решительно выступает против всех форм кибератак и борется с ними в соответствии с законом,

– прокомментировал пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне.

Он добавил, что Вашингтон использует вопрос кибербезопасности для дискредитации Китая. Однако независимые аналитики отмечают иную тенденцию: "За последнее десятилетие количество компаний, предлагающих нишевые наступательные услуги, резко возросло", – заявил аналитик по вопросам Китая в компании по кибербезопасности SentinelOne.

Несмотря на попытки Пекина оправдаться, это далеко не первый подобный случай. Недавно представители Федерального бюро расследований также обнаружили проникновение китайских хакеров в закрытые системы Палаты представителей США и сети ведущих телекоммуникационных компаний.