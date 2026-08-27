Масштаби атак і таємні замовники

Під час спецоперації американські правоохоронці заблокували домени двох шпигунських платформ під назвами QScan та QTRouter, які зловмисники використовували для проникнення в закриті мережі, пише Reuters. Слідчі з'ясували, що постраждали також Міністерство енергетики, Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб, Національні інститути здоров'я США та чотири приватні компанії у США та Південній Кореї.

Міністерство юстиції США повідомило, що шпигунські інструменти створила китайська фірма Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company. Її клієнтами є Міністерство державної безпеки та армія Китаю.

Згідно зі звітом американських спецслужб, хакери працювали щонайменше з 2018 року. Вони полювали на секрети оборонних підприємств та урядових установ. Наприклад, у вересні 2024 року шпигуни успішно атакували три лабораторії Міністерства енергетики США. А вже у березні 2026 року вони безрезультатно намагалися отримати доступ до комп'ютерних мереж американського Сенату та однієї з лікарень.

Реакція Пекіна та думка експертів

Офіційний Пекін традиційно відкинув усі звинувачення у шпигунстві.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Китайський уряд рішуче виступає проти всіх форм кібератак і бореться з ними відповідно до закону,

– прокоментував речник посольства Китаю у Вашингтоні.

Він додав, що Вашингтон використовує питання кібербезпеки для дискредитації Китаю. Проте незалежні аналітики вказують на іншу тенденцію: "За останнє десятиліття кількість компаній, що пропонують нішеві наступальні послуги, вибухнула", – заявив аналітик з питань Китаю у компанії з кібербезпеки SentinelOne.

Попри намагання Пекіна виправдатися, це далеко не перший подібний випадок. Нещодавно представники Федерального бюро розслідувань також виявили проникнення китайських хакерів у закриті системи Палати представників США та мережі провідних телекомунікаційних компаній.