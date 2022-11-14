Вчені порахували, на скільки підніметься температура планети через вибухи на "Північних потоках"

Витоки газу на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" в Балтійському морі були виявлені рано вранці 26 вересня. Тоді в атмосферу потрапило до 275 000 тонн метану, найпроблемнішого для клімату газу.

Вченим давно відомо, що метан значно сильніше впливає на клімат Землі, ніж інші гази, зокрема вуглекислий. Він швидше розігріває планету й довше розсіюється. Тому екологи уважно стежили за ситуацією довкола вибухів і зробили прогнози щодо їхнього впливу.

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Що кажуть учені

Витік природного газу з газопроводів Nord Stream, можливо, був найбільшим в історії витоком метану з інфраструктури, створеної людиною, але все ж китайські вчені стверджують, що він був недостатньо значним, щоб спричинити відчутний вплив на клімат Землі.

Метан зазвичай витікає природним чином з речовин, що розкладаються, а також виділяється зі звалищ та в результаті сільськогосподарської діяльності. Основним джерелом глобальних викидів метану є нафтогазова промисловість, яка щороку викидає близько 77 мільйонів тонн метану.

Інцидент із "Північним потоком" призвів до викидів метану, еквівалентних приблизно одноденним викидам всього нафтогазового сектора. Така кількість метану коштує планеті лише на, підрахували дослідники.

Таке незначне потепління неможливо відчути в екосистемах або людському суспільстві. Попри це, антропогенний метан є другим за величиною чинником глобального потепління, і він викидається з багатьох секторів сільського господарства та промисловості. Якщо ми хочемо досягти цільового показника потепління нижче 1,5 градуса Цельсія або 2 градусів Цельсія, встановленого Паризькою угодою, слід уникати пошкодження інфраструктури, подібного до цього, щоб ми могли краще контролювати й скорочувати викиди метану,

– сказав у заяві Сяолун Чен, кліматолог з Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук.

Нагадаємо, наразі однією з версій, які висувають щодо причин вибухів, є диверсія. Дослідження, проведене WIRED, показує, що два великі кораблі з вимкненими трекерами з’явилися біля місць витоку за кілька днів до інциденту. Згідно з аналізом зображень з кількох супутників, проведеним компанією з моніторингу супутникових даних SpaceKnow, два "темні кораблі", кожен розміром приблизно від 95 до 130 метрів, пройшли в межах кількох миль від місць витоку. Кому вони належать, неясно. Росія свою причетність заперечує.