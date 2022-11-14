Вченим давно відомо, що метан значно сильніше впливає на клімат Землі, ніж інші гази, зокрема вуглекислий. Він швидше розігріває планету й довше розсіюється. Тому екологи уважно стежили за ситуацією довкола вибухів і зробили прогнози щодо їхнього впливу.
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Що кажуть учені
Витік природного газу з газопроводів Nord Stream, можливо, був найбільшим в історії витоком метану з інфраструктури, створеної людиною, але все ж китайські вчені стверджують, що він був недостатньо значним, щоб спричинити відчутний вплив на клімат Землі.
Метан зазвичай витікає природним чином з речовин, що розкладаються, а також виділяється зі звалищ та в результаті сільськогосподарської діяльності. Основним джерелом глобальних викидів метану є нафтогазова промисловість, яка щороку викидає близько 77 мільйонів тонн метану.
Таке незначне потепління неможливо відчути в екосистемах або людському суспільстві. Попри це, антропогенний метан є другим за величиною чинником глобального потепління, і він викидається з багатьох секторів сільського господарства та промисловості. Якщо ми хочемо досягти цільового показника потепління нижче 1,5 градуса Цельсія або 2 градусів Цельсія, встановленого Паризькою угодою, слід уникати пошкодження інфраструктури, подібного до цього, щоб ми могли краще контролювати й скорочувати викиди метану,
– сказав у заяві Сяолун Чен, кліматолог з Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук.
Нагадаємо, наразі однією з версій, які висувають щодо причин вибухів, є диверсія. Дослідження, проведене WIRED, показує, що два великі кораблі з вимкненими трекерами з’явилися біля місць витоку за кілька днів до інциденту. Згідно з аналізом зображень з кількох супутників, проведеним компанією з моніторингу супутникових даних SpaceKnow, два "темні кораблі", кожен розміром приблизно від 95 до 130 метрів, пройшли в межах кількох миль від місць витоку. Кому вони належать, неясно. Росія свою причетність заперечує.