На Марсі знайшли нові докази присутності стародавнього океану

Китайський марсохід знайшов на Червоній планеті нові докази наявності води у далекому минулому. Дослідницький ровер навіть простежив давню берегову лінію, де, можливо, колись плескалася вода.

Деталі відкриття

Теорія про те, що мільярди років тому океан покривав щонайменше третину Марса, була предметом дискусій між вченими протягом десятиліть. Зараз ми фактично підтвердили її численними спостереженнями і дослідженнями. У 2021 році китайський марсохід Zhurong приземлився на рівнині в регіоні Утопія в північній півкулі Марса, де раніше були помічені ознаки давньої води. Відтоді він досліджує цю поверхню, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports.

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Провідний автор дослідження Бо Ву з Гонконгського політехнічного університету розповів, що навколо місця посадки були виявлені різноманітні особливості, які вказують на колишній океан, включаючи конуси з ямками, полігональні западини, а також сліди водних потоків, які мільйони років вищерблювали собі шлях крізь породу.

Попередні дослідження припускали, що кратероподібні конуси могли утворитися в результаті виверження грязьових вулканів і часто формувалися на ділянках, де колись була вода або лід.

Інформація, отримана з марсохода, а також супутникові дані та аналіз, проведений на Землі, також свідчать про те, що на цій території колись існувала берегова лінія.



Місце посадки марсохода Zhurong / Фото Bo Wu/Scientific Reports

Команда дослідників підрахувала, що океан був утворений в результаті затоплення майже 3,7 мільярда років тому. Потім він замерз, окреслюючи берегову лінію, а згодом повністю зник трохи більше 3,4 мільярда років тому.

Бо Ву підкреслив, що команда "не стверджує, що знахідки остаточно доводять, що на Марсі був океан". Хоча це дає гарні докази, все ж для підтвердження людству потрібні місії, які привезуть на Землю зразки марсіанської породи для більш детального вивчення.

Критика дослідження



Бенджамін Карденас, вчений з Університету штату Пенсильванія в США, який проаналізував інші докази існування марсіанського океану, сказав що він "скептично" ставиться до нового дослідження. Учений вважає, що дослідники недостатньо врахували, наскільки сильно марсіанський вітер обдував осадові відкладення і зношував гірські породи протягом останніх кількох мільярдів років.

Ми схильні вважати Марс не дуже активним, як Місяць, але він активний!

– каже Карденас.

Він вказав на попередні дослідження, які показали, що "навіть повільні темпи марсіанської ерозії" знищили б ознаки берегової лінії за такий тривалий період.