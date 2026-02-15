Досить використовувати паролі: чому ключі доступу є кращою альтернативою

Комбінації з літер і цифр більше не гарантують захисту. Злами баз даних, фішинг і викрадення сесій стали буденністю. На зміну традиційним паролям приходить інший механізм авторизації, який обіцяє вищу безпеку та менше клопоту для користувачів.

Як працюють ключі доступу і чи справді вони безпечніші?

Технологію passkeys просуває альянс FIDO Alliance. Її вже впроваджують великі компанії – зокрема Microsoft, Amazon, Apple та Google. У своїй суті це пара криптографічних ключів, один з яких публічний і зберігається на сервері сервісу, а інший – приватний та перебуває лише на вашому пристрої або в менеджері паролів, пише 24 Канал.

Під час входу система поєднує ці два ключі після підтвердження особи через Face ID, відбиток пальця або PIN-код. Сам приватний ключ ніколи не передається на сервер, тому його неможливо викрасти через злам бази даних або перехопити.

У випадку екосистеми Apple ключі синхронізуються через iCloud Keychain, а в Android – через Google Password Manager. Багато сторонніх менеджерів, наприклад NordPass чи Proton Pass, також підтримують створення та зберігання ключів доступу.

Чому вони стійкіші до атак?

Ключі доступу мають кілька ключових переваг:

Їх неможливо вгадати або підібрати перебором;

Вони не працюють на фальшивих сайтах – кожен ключ прив’язаний до конкретного домену;

При витоку даних на стороні компанії зловмисник не отримує нічого корисного.

Втім, повного захисту не існує. Експерти з кібербезпеки попереджають, що зловмисники можуть викрадати так звані сесійні cookie через шкідливе ПЗ. Якщо cookie вже підтверджений сервером, сайт вважає користувача авторизованим – незалежно від того, чи використовувався пароль або ключ доступу.

Зменшити ризик можна, встановлюючи коротший термін дії сесії в налаштуваннях cookie та не залишаючи відкриті сесії на публічних пристроях.

Поширені проблеми та обмеження

Попри очевидні переваги, технологія ще не ідеальна:

Плутанина з термінами. Ключі доступу часто змішують із двофакторною автентифікацією або апаратними ключами безпеки. Насправді passkey вже поєднує багатофакторну перевірку.

Залежність від пристрою. Якщо втратити телефон або доступ до менеджера паролів, відновлення акаунта може бути складним, а в деяких випадках, імовірно, неможливим.

Обмежена підтримка. Хоча великі платформи вже додали новий спосіб входу, частина сайтів усе ще вимагає класичну пару "логін – пароль".

Як перейти на ключі доступу?

На iPhone необхідно активувати синхронізацію ключів в iCloud і дозволити автозаповнення через застосунок Apple Passwords. Після цього під час створення нового акаунта або в налаштуваннях безпеки існуючого профілю з’явиться можливість створити ключ.

На Android достатньо ввімкнути Google Password Manager. У браузерах Chrome і Edge підтримка вже інтегрована.

Багато сервісів спершу вимагають створити пароль, а потім пропонують перейти на ключі. Проте нові акаунти в деяких екосистемах можуть бути повністю "безпарольними".

Чи зникнуть паролі повністю?

Повна відмова від паролів – питання часу. Великі компанії активно рухаються в цьому напрямку. Нові акаунти Microsoft уже створюються без класичного пароля за замовчуванням.

Проте на перехідний період паролі та ключі доступу співіснуватимуть. Для користувачів оптимальна стратегія – використовувати ключі там, де це доступно, а для інших сервісів застосовувати унікальні складні паролі та менеджер паролів.