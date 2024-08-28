Це рекорд: індієць здійснив найдовшу подорож на мотоциклі в рамках однієї країни

Книга рекордів Гіннеса поповнилася ще одним цікавим досягненням. Чоловік з Індії здійснив найдовшу подорож на мотоциклі в одній країні, подолавши трохи більше 140 094 кілометрів.

Деталі

Подорож тривала понад 450 днів. Венката Картік Тупілі – так звуть рекордсмена – проїжджав у середньому 350 кілометрів на день.

Дивіться також Автомобільний бізнес Xiaomi оголосив глобальну експансію, включно з Європою

Для своєї сміливої витівки індієць спорядив у дорогу Royal Enfield Himalayan – мотоцикл, який є дуже популярним в його країні, а тому має добре розвинену мережу сервісів. Мандрівник порахував, що це буде вельми корисно для тривалої подорожі. До того ж цей транспортний засіб універсальний і здатний перевозити багато багажу.



Мотоцикл Royal Enfield Himalayan / Фото Венката Картік Тупілі

Тупілі каже, що походить зі скромної сім'ї та є випускником інженерного факультету. Він ніколи не думав, що одного дня поб'є світовий рекорд – ця ідея з'явилася у нього випадково. Його початковий план полягав у тому, щоб подолати 160 000 кілометрів, але навіть менший шлях уже забезпечив йому потрапляння до книги рекордів.

Враховуючи, що це була офіційна спроба встановити світовий рекорд Гіннеса, він повинен був дотримуватися кількох правил, щоб бути впевненим, що його спроба буде визнана чесною і справедливою. Одне з цих правил полягало в тому, що він не міг перетнути одну й ту ж дорогу двічі. Загалом, як каже рекордсмен, після того, як він заповнив заявку, представники Книги рекордів Гіннеса надіслали йому "близько 40 сторінок правил".

Щоб мати міцну доказову базу свого досягнення, рекордсмен зробив понад 20 000 фотографій і більше 5 000 відео. Крім того, він надав 458 файлів GPS, 458 листів свідків, рахунків за обслуговування велосипедів, статей у ЗМІ та інших матеріалів.

Для збереження даних я використав більше шести терабайтів,

– каже Тупілі.



Тупілі під час своєї тривалої подорожі / Фото Венката Картік Тупілі

Коли Тупілі починав свою подорож, аналогічний рекорд утримував його співвітчизник Гаурав Агарвал – він проїхав 115 000 кілометрів.

Але під час поїздки він отримав листа від представників Книги рекордів Гіннеса, в якому стверджувалося, що Дана Д'Арсі зі США щойно подолала приблизно 132 900 кілометрів.

Тому шлях Тупілі повинен був стати ще довшим. У результаті він подолав 140 094 кілометри, що вимагало довгої підготовки – не лише моральної, а й фізичної. Тупілі каже, що близько року багато займався йогою, боксом і бойовими мистецтвами, робив вправи, щоб із часом наростити витривалість.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.