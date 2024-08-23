Що вже було зроблено

Увійти до п'ятірки найбільших – це висока мета для автовиробника, якому лише три роки, але Xiaomi Automobile має певну фору завдяки своїй репутації та впізнаваності бренду в усьому світі. Багата компанія має змогу інвестувати величезні гроші у виробництво та просування – Лей Цзюнь раніше оголошував суму в 10 мільярдів доларів лише початкових інвестицій.

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Xiaomi намагається зробити те, чим нас багато років дражнила Apple, але чого так і не змогла зробити, закривши власний проєкт автомобіля. Послужний список Xiaomi Automobile поки що короткий, але досить багатообіцяючий, зважаючи на те, який фурор та попит ми побачили довкола першої випущеної моделі електромобіля.

Китайський автомобільний підрозділ розробив свою флагманську модель, седан SU7, швидше, ніж очікувалося. SU7 вийшов на ринок наприкінці 2023 року і отримав понад 50 000 замовлень протягом перших 27 хвилин після появи у продажу. Відтоді компанія була змушена посилити свої складальні лінії та виробничі цілі, щоб не відставати від попиту.

У липні Xiaomi анонсувала нову 1548-сильну версію SU7 Ultra, яка з'явиться в першій половині 2025 року.

Xiaomi Automobile також уже розробляє наступне покоління, яке буде конкурувати з Tesla Model Y, можливо, на ринках Європи та за її межами.



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi

Експансія до Європи та інші плани

Як зазначає CnEVPost, генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь у прямому ефірі поділився деякими новинами компанії, в тому числі чіткішим графіком того, коли клієнти побачать серійну версію вищезгаданого SU7 Ultra. Згідно з відео, чотиридверний седан потужністю 1 548 кінських сил з'явиться на ринку Китаю в першому кварталі 2025 року.

Оскільки цей BEV настільки потужний, Цзюнь сказав, що кожен екземпляр буде постачатися "режимі для початківців".

Водії повинні пройти поетапний іспит, щоб розблокувати повну продуктивність автомобіля, "випустити його на волю",

– сказав директор.

Хоча Xiaomi спочатку зосередиться на двох варіантах SU7 у Китаї, незабаром компанія розширить свою присутність і в Європі. Автовиробник представив SU7 у Парижі під час Олімпійських ігор 2024 року, де Лей Цзюнь заявив, що він буде доступний у всьому світі, не назвавши конкретних часових рамок, коли це може статися.

Нещодавно Xiaomi також взяла SU7 Ultra на всесвітньо відомий трек Нюрбургринг, досягнувши максимальної швидкості понад 350 кілометрів на годину.



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi

Фінальною метою компанії, за словами глави Xiaomi, є входження до п'ятірки найбільших світових автовиробників через 15-20 років. Це можливо, але це буде коштувати величезних грошей. У розмові з Bloomberg TV фінансовий директор Xiaomi Ален Лам підтвердив плани глобальної експансії, включаючи Європу, але був реалістом щодо майбутніх витрат:

На цей час ми більше зосереджені на нашому зростанні, ніж на прибутковості. Ми віримо, що масштаб принесе прибуток у майбутньому. [...] Нам потрібно продовжувати інвестувати в цей бізнес,

– заявив Лам.

Згідно з фінансовим звітом Xiaomi за другий квартал 2024 року, автомобільний підрозділ компанії зафіксував скоригований чистий збиток у розмірі 1,8 мільярда юанів (252 мільйонів доларів) і поставив 27 307 електромобілів SU7 BEV у Китаї.

і поставив 27 307 електромобілів SU7 BEV у Китаї. У другій половині року кількість поставок має зрости, оскільки Xiaomi завершила розширення конвеєра і вдвічі збільшила свої виробничі плани на рік, які наразі становлять 120 000 одиниць.

До того, як Xiaomi стане провідним автовиробником в Європі та за її межами, її основна увага буде зосереджена на Китаї: "Ми маємо на увазі глобальну експансію, хоча зараз намагаємося задовольнити весь попит клієнтів у Китаї", – підсумував Ален Лам.

Українці люблять надійні автомобілі, які споживають небагато пального. Яскравий приклад – SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року. Це авто дуже економічне, надійне та перевірене часом. А головне, що зараз воно продається зі знижкою до 86 000 грн.