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Протягом багатьох років Jaguar продає одні з найкрасивіших автомобілів, які тільки можна купити. Принаймні, зовні. Останнім часом продажі компанії не дуже високі, оскільки її автомобілі старі й не витримують конкуренції.

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Ще в березні британський автовиробник оголосив про плани зняти з виробництва всі бензинові машини, щоб замінити їх електромобілями. Багато хто подумав, що в цей час Jaguar уже матиме електромобіль, готовий замінити принаймні одну стару модель. Але з'ясувалося, що компанія планує просто провести рік без продажів нових автомобілів.

Це вельми незвичний крок, адже таких випадків, здається, ще не було. Зазвичай компанії, припиняючи виробництво бензинових автомобілів, роблять це плавно, запускаючи паралельно електричні моделі, щоб отримання прибутку не переривалося.

Як повідомляють джерела, такі моделі, як Jaguar XE, XF і F-Type "вже мертві", E-Pace і I-Pace "будуть мертві до кінця року", а F-Pace відійде у небуття до кінця 2025 року. Чи будуть продаватися залишки, чи компанія відкличе їх із салонів, наразі невідомо.

Що стосується новинок, то в грудні очікується анонс електричного автомобіля з власним двигуном Jaguar. Машина коштуватиме 125 000 доларів. Невідомо, як вона виглядатиме, але Jaguar обіцяє, що це буде найпотужніший автомобіль, який вони коли-небудь продавали. Він також не з'явиться у продажу раніше 2026 року, і наразі не зрозуміло, коли саме почнеться виробництво.

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