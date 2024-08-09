Що відомо про бренд Pininfarina

Оригінальний бренд Pininfarina, заснований в Італії в 1930 році, не так давно переродився, як повністю електричний бренд.

Сучасний модельний ряд розпочався з Battista hyper GT потужністю 1 877 кінських сил, який з того часу випускався лімітованими серіями, включаючи Battista Anniversario вартістю 2,9 мільйона доларів та Edizione – спеціальний електромобіль, присвячений першій в історії чемпіонці Формули-1 Ніно Фаріні.

У квітні цього року Automobili Pininfarina представила третій варіант – Battista Reversario, який може розганятися від 0 до 100 кілометрів на годину за 1,79 секунди.

На додаток до Battista, Automobili Pininfarina представила другу модель, B95 Barchetta – гіперкар, який наразі є найдорожчим BEV (машини на батареях) на планеті.

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Pininfarina B95 Gotham

Останній електричний гіперкар Automobili Pininfarina вартістю 4,85 мільйона доларів за штуку, безумовно, привернув би увагу Брюса Вейна. Це лише одна з чотирьох моделей, натхненних Бетменом – інші три ми бачили на концептах у квітні, коли було оголошено про партнерство між Pininfarina, Warner Bros і видавництвом DC Comics. Всі вони будуть виготовлятися на основі базових Battista і B95.

За повідомленням Automobile Pininfarina, дві автівки ми можемо очікувати на виставці The Quail під час Монтерейського автомобільного тижня у 2024 році. Перша – B95 Gotham, але другу поки що не розкривають. Коли ми побачимо третю та четверту, не відомо.



Pininfarina B95 Gotham поряд із автомобілем Бетмена з фільмів / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham поряд із автомобілем Бетмена з фільмів / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham поряд із автомобілем Бетмена з фільмів / Фото Automobili Pininfarina

Зрозуміло, що B95 Gotham – продукт високого цінового сегмента. Гіперкар має два аеродинамічні екрани з електронним регулюванням, кузов у глянцевому чорному кольорі Argento Vittorio та унікальні чорні колісні диски з супортами Titan. На кузові, шасі та дверних панелях розміщено логотип Wayne Enterprises, який також присутній в інтер'єрі Automobili Pininfarina B95 Gotham.



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina

Компанія також вбудувала голосового асистента, голос якого "натхненний голосом вірного дворецького Бетмена, Альфреда Пенніуорта", але неясно, чи буде цей голос запозичений у якогось із акторів, які його грали у фільмах.

Навіть табличка на дверцятах з боку водія розповідає історію. На ній написано: "У всіх людей є межі... Я ігнорую свої". Це відома цитата Брюса Вейна з оригінальних коміксів DC.



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina

Демонстрація Pininfarina B95 Gotham та його "брата" очікується 16 серпня 2024 року. Ціна та детальні характеристики поки що невідомі, хоча компанія вже розкрила, що B95 Gotham оснащений Т-подібним акумулятором ємністю 120 кіловат-годин, а також чотирма незалежними двигунами, що забезпечують загальну потужність 1874 кінських сил.

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