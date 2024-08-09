Что известно о бренде Pininfarina

Оригинальный бренд Pininfarina, основан в Италии в 1930 году, не так давно переродился, как полностью электрический бренд.

Современный модельный ряд начался с Battista hyper GT мощностью 1 877 лошадиных сил, который с тех пор выпускался лимитированными сериями, включая Battista Anniversario стоимостью 2,9 миллиона долларов и Edizione – специальный электромобиль, посвященный первой в истории чемпионке Формулы-1 Нино Фарини.

В апреле этого года Automobili Pininfarina представила третий вариант – Battista Reversario, который может разгоняться от 0 до 100 километров в час за 1,79 секунды.

В дополнение к Battista, Automobili Pininfarina представила вторую модель, B95 Barchetta – гиперкар, который сейчас является самым дорогим BEV (машины на батареях) на планете.

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Pininfarina B95 Gotham

Последний электрический гиперкар Automobili Pininfarina стоимостью 4,85 миллиона долларов за штуку, безусловно, привлек бы внимание Брюса Уэйна. Это лишь одна из четырех моделей, вдохновленных Бэтменом – остальные три мы видели на концептах в апреле, когда было объявлено о партнерстве между Pininfarina, Warner Bros и издательством DC Comics. Все они будут изготавливаться на основе базовых Battista и B95.

По сообщению Automobile Pininfarina, две машины мы можем ожидать на выставке The Quail во время Монтерейской автомобильной недели в 2024 году. Первая – B95 Gotham, но вторую пока не раскрывают. Когда мы увидим третью и четвертую, не известно.



Pininfarina B95 Gotham рядом с автомобилем Бэтмена из фильмов / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham рядом с автомобилем Бэтмена из фильмов / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham рядом с автомобилем Бэтмена из фильмов / Фото Automobili Pininfarina

Понятно, что B95 Gotham – продукт высокого ценового сегмента. Гиперкар имеет два аэродинамических экрана с электронной регулировкой, кузов в глянцевом черном цвете Argento Vittorio и уникальные черные колесные диски с суппортами Titan. На кузове, шасси и дверных панелях размещен логотип Wayne Enterprises, который также присутствует в интерьере Automobili Pininfarina B95 Gotham.



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina

Компания также встроила голосового ассистента, голос которого "вдохновлен голосом верного дворецкого Бэтмена, Альфреда Пенниуорта", но неясно, будет ли этот голос заимствован у какого-то из актеров, которые его играли в фильмах.

Даже табличка на дверце со стороны водителя рассказывает историю. На ней написано: "У всех людей есть границы... Я игнорирую свои". Это известная цитата Брюса Уэйна из оригинальных комиксов DC.



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina



Pininfarina B95 Gotham / Фото Automobili Pininfarina

Демонстрация Pininfarina B95 Gotham и его "брата" ожидается 16 августа 2024 года. Цена и подробные характеристики пока неизвестны, хотя компания уже раскрыла, что B95 Gotham оснащен Т-образным аккумулятором емкостью 120 киловатт-часов, а также четырьмя независимыми двигателями, обеспечивающими общую мощность 1874 лошадиных сил.

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