Что уже было сделано

Войти в пятерку крупнейших – это высокая цель для автопроизводителя, которому всего три года, но Xiaomi Automobile имеет определенную фору благодаря своей репутации и узнаваемости бренда во всем мире. Богатая компания имеет возможность инвестировать огромные деньги в производство и продвижение – Лей Цзюнь ранее объявлял сумму в 10 миллиардов долларов только начальных инвестиций.

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Xiaomi пытается сделать то, чем нас много лет дразнила Apple, но чего так и не смогла сделать, закрыв собственный проект автомобиля. Послужной список Xiaomi Automobile пока короткий, но достаточно многообещающий, учитывая то, какой фурор и спрос мы увидели вокруг первой выпущенной модели электромобиля.

Китайское автомобильное подразделение разработало свою флагманскую модель, седан SU7, быстрее, чем ожидалось. SU7 вышел на рынок в конце 2023 года и получил более 50 000 заказов в течение первых 27 минут после появления в продаже. С тех пор компания была вынуждена усилить свои сборочные линии и производственные цели, чтобы не отставать от спроса.

В июле Xiaomi анонсировала новую 1548-сильную версию SU7 Ultra, которая появится в первой половине 2025 года.

Xiaomi Automobile также уже разрабатывает следующее поколение, которое будет конкурировать с Tesla Model Y, возможно, на рынках Европы и за ее пределами.



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi

Экспансия в Европу и другие планы

Как отмечает CnEVPost, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь в прямом эфире поделился некоторыми новостями компании, в том числе четким графиком того, когда клиенты увидят серийную версию вышеупомянутого SU7 Ultra. Согласно видео, четырехдверный седан мощностью 1 548 лошадиных сил появится на рынке Китая в первом квартале 2025 года.

Поскольку этот BEV настолько мощный, Цзюнь сказал, что каждый экземпляр будет поставляться в "режиме для начинающих".

Водители должны пройти поэтапный экзамен, чтобы разблокировать полную производительность автомобиля, "выпустить его на волю",

– сказал директор.

Хотя Xiaomi сначала сосредоточится на двух вариантах SU7 в Китае, вскоре компания расширит свое присутствие и в Европе. Автопроизводитель представил SU7 в Париже во время Олимпийских игр 2024 года, где Лей Цзюнь заявил, что он будет доступен во всем мире, не назвав конкретных временных рамок, когда это может произойти.

Недавно Xiaomi также взяла SU7 Ultra на всемирно известный трек Нюрбургринг, достигнув максимальной скорости более 350 километров в час.



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi

Финальной целью компании, по словам главы Xiaomi, является вхождение в пятерку крупнейших мировых автопроизводителей через 15-20 лет. Это возможно, но это будет стоить огромных денег. В разговоре с Bloomberg TV финансовый директор Xiaomi Ален Лам подтвердил планы глобальной экспансии, включая Европу, но был реалистом относительно будущих расходов:

На данный момент мы больше сосредоточены на нашем росте, чем на прибыльности. Мы верим, что масштаб принесет прибыль в будущем. [...] Нам нужно продолжать инвестировать в этот бизнес,

– заявил Лам.

Согласно финансовому отчету Xiaomi за второй квартал 2024 года, автомобильное подразделение компании зафиксировало скорректированный чистый убыток в размере 1,8 миллиарда юаней (252 миллионов долларов) и поставило 27 307 электромобилей SU7 BEV в Китае.

и поставило 27 307 электромобилей SU7 BEV в Китае. Во второй половине года количество поставок должно возрасти, поскольку Xiaomi завершила расширение конвейера и вдвое увеличила свои производственные планы на год, которые сейчас составляют 120 000 единиц.

До того как Xiaomi станет ведущим автопроизводителем в Европе и за ее пределами, ее основное внимание будет сосредоточено на Китае: "Мы имеем в виду глобальную экспансию, хотя сейчас пытаемся удовлетворить весь спрос клиентов в Китае", – подытожил Ален Лам.

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