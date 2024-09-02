Tesla визначилася з датою презентації роботаксі: чого ми чекаємо від цього анонсу

Після скасування попередньої дати презентації роботаксі від Tesla компанія, схоже, має новий день, коли збирається показати свій майбутній продукт. Згідно з чутками, для цього обрали дуже особливе місце.

Коли відбудеться анонс роботаксі

Хоча це не офіційні дані, джерелом інформації є неназвана особа з самої компанії. Ця людина заявила, що презентація відбудеться 10 жовтня. Нагадаємо, спочатку вона була запланована на 8 серпня.

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Хоча останніми роками для презентацій Tesla використовувала свій завод Giga Texas, а до того вони проходили в Готорні, штат Каліфорнія, де розташована студія дизайну Tesla, ця нова подія, згідно з витоком, відбудеться у Бербанку, на території кіностудії Warner Bros. Discovery у районі Лос-Анджелеса.

Таке незвичне місце було обрано не просто так. Річ у тім, що там розташований знімальний майданчик, на якому побудована повноцінна симуляція передмістя – цілі вулиці з дорогами й будинками. Хоча це ще не підтверджено, судячи з усього, ідея полягає в тому, щоб продемонструвати глядачам роботу роботаксі на практиці. Імовірно, вони стануть свідками того, як машина прибуває до місця посадки пасажира, забирає його та їде до Місця призначення.



Величезний майданчик Warner Bros., на якому відтворили повноцінні вулиці / Фото Google/Electrek

Ця ідея може спрацювати. Компанії не потрібно перекривати реальні вулиці, заважаючи людям вести повсякденне життя, і не доведеться будувати імітацію міста на одній зі своїх фабрик заради однієї презентації. Крім того, використання такого місця зменшує ймовірність виникнення труднощів під час демонстрації.

З іншого боку, це дещо несправедливо, адже не покаже новий продукт у реальній дії. На штучній вулиці без людей і машин вона не матиме справи з реальним дорожнім рухом і його несподіваними викликами, а зможе виконати, ймовірно, лише заздалегідь запрограмований перелік дій, зручний для компанії, що не відповідає обіцянкам про повну автономність.



Одна з вулиць, побудованих для зйомок фільмів та серіалів / Фото Google/Electrek



Одна з вулиць, побудованих для зйомок фільмів та серіалів / Фото Google/Electrek

Інші роботаксі, такі як Waymo, використовують попередньо нанесені на карту ділянки, працюючи лише у певних районах конкретних міст. Але це не те, до чого прагне Tesla. Вона хоче, щоб її машини володіли справжнім автопілотом, який може пересуватися будь-де, приймаючи будь-які виклики й приймаючи рішення про ті чи інші проблеми, що виникають на дорогах.

Варто зазначити, що Tesla не вперше проводить захід на голлівудській студії. Коли вона представляла свій сонячний дах у 2016 році, подія відбулася на студії Universal, всього за кілька миль від студії Warner Bros. Той захід також проходив у фальшивому кінорайоні, який виступав майданчиком для зйомок "Відчайдушних домогосподарок".

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Ми поки що не знаємо, як виглядатиме роботаксі від Tesla та які функції воно матиме, адже компанії вдалося здебільшого зберегти це в таємниці.

Згідно з попередніми чутками, автономний транспортний засіб було перенесено через запити Маска на зміни дизайну.

Крім того, компанія потребувала більше часу на створення прототипів для демонстрації.

Згідно з іншими припущеннями, це може також бути пов'язано з підготовкою суперкомп'ютера, який навчатиме штучний інтелект для роботаксі. Оскільки він ще не готовий і буде запущений у жовтні, то й роботаксі повинне зачекати.

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