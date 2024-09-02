Коли відбудеться анонс роботаксі

Хоча це не офіційні дані, джерелом інформації є неназвана особа з самої компанії. Ця людина заявила, що презентація відбудеться 10 жовтня. Нагадаємо, спочатку вона була запланована на 8 серпня.

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Хоча останніми роками для презентацій Tesla використовувала свій завод Giga Texas, а до того вони проходили в Готорні, штат Каліфорнія, де розташована студія дизайну Tesla, ця нова подія, згідно з витоком, відбудеться у Бербанку, на території кіностудії Warner Bros. Discovery у районі Лос-Анджелеса.

Таке незвичне місце було обрано не просто так. Річ у тім, що там розташований знімальний майданчик, на якому побудована повноцінна симуляція передмістя – цілі вулиці з дорогами й будинками. Хоча це ще не підтверджено, судячи з усього, ідея полягає в тому, щоб продемонструвати глядачам роботу роботаксі на практиці. Імовірно, вони стануть свідками того, як машина прибуває до місця посадки пасажира, забирає його і їде до Місця призначення.



Величезний майданчик Warner Bros., на якому відтворили повноцінні вулиці / Фото Google/Electrek

Ця ідея може спрацювати. Компанії не потрібно перекривати реальні вулиці, заважаючи людям вести повсякденне життя, і не доведеться будувати імітацію міста на одній зі своїх фабрик заради однієї презентації. Крім того, використання такого місця зменшує ймовірність виникнення труднощів під час демонстрації.

З іншого боку, це дещо несправедливо, адже не покаже новий продукт у реальній дії. На штучній вулиці без людей і машин вона не матиме справи з реальним дорожнім рухом і його несподіваними викликами, а зможе виконати, ймовірно, лише заздалегідь запрограмований перелік дій, зручний для компанії, що не відповідає обіцянкам про повну автономність.



Одна з вулиць, побудованих для зйомок фільмів та серіалів / Фото Google/Electrek



Одна з вулиць, побудованих для зйомок фільмів та серіалів / Фото Google/Electrek

Інші роботаксі, такі як Waymo, використовують попередньо нанесені на карту ділянки, працюючи лише у певних районах конкретних міст. Але це не те, до чого прагне Tesla. Вона хоче, щоб її машини володіли справжнім автопілотом, який може пересуватися будь-де, приймаючи будь-які виклики й приймаючи рішення про ті чи інші проблеми, що виникають на дорогах.

Варто зазначити, що Tesla не вперше проводить захід на голлівудській студії. Коли вона представляла свій сонячний дах у 2016 році, подія відбулася на студії Universal, всього за кілька миль від студії Warner Bros. Той захід також проходив у фальшивому кінорайоні, який виступав майданчиком для зйомок "Відчайдушних домогосподарок".

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Ми поки що не знаємо, як виглядатиме роботаксі від Tesla та які функції воно матиме, адже компанії вдалося здебільшого зберегти це в таємниці.

Згідно з попередніми чутками, автономний транспортний засіб було перенесено через запити Маска на зміни дизайну.

Крім того, компанія потребувала більше часу на створення прототипів для демонстрації.

Згідно з іншими припущеннями, це може також бути пов'язано з підготовкою суперкомп'ютера, який навчатиме штучний інтелект для роботаксі. Оскільки він ще не готовий і буде запущений у жовтні, то й роботаксі повинне зачекати.

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