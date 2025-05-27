Чекати лишилось недовго: ось коли iPhone по-справжньому зміниться

Уже багато років ми отримуємо приблизно однаковий дизайн iPhone – він подобається користувачам, бо пропонує мінімалістичний та елегантний корпус. Однак багато кому хочеться й чогось нового. На щастя, інсайдери вже давно повідомляють, що найближчими роками Apple готує суттєві зміни. Нові повідомлення розкривають, коли очікується найрадикальніша трансформація.

Новий iPhone

Apple планує найбільшу за всю історію зміну дизайну iPhone у 2027 році. Згідно з останніми свідченнями, очікується запуск моделей із повноекранним дисплеєм без будь-яких вирізів. За чутками, фронтальна камера та всі елементи системи Face ID будуть приховані під OLED-екраном, що дозволить створити справжній "безрамковий" досвід користування – ніяких "чубчиків", вирізів та острівців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Digital Chat Station.

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У наступні роки передбачено кілька важливих кроків у напрямку до цього радикального редизайну. У 2026 році Apple планує випустити iPhone із перфорованим отвором під фронтальну камеру – ще один етап на шляху до повноекранного форм-фактора.

Що стосується моделей iPhone 17, які вийдуть у 2025 році, то інсайдер Digital Chat Station повідомляє про мінімальні зміни в дизайні. Проте серія отримає оновлення конфігурації об'єктива камери. Поки невідомо, чи дістанеться це оновлення бюджетнішій версії iPhone 17 Air – залишається тільки чекати додаткових деталей.

Для iPhone 18, запланованого на 2026 рік, інсайдер стверджує: усі елементи Face ID, включаючи точковий проектор і інфрачервоний бластер, будуть розміщені під екраном. Але фронтальна камера поки що лишатиметься видимою – у вигляді перфорації, як у сучасних Android-смартфонах. Зараз неясно, чи така зміна вплине на точність розпізнавання обличчя, але якщо вона не відповідатиме жорстким стандартам Apple, компанія, імовірно, швидко відмовиться від цього рішення.

Що ж до моделей 2027 року, то Apple має амбітн у мету – повністю приховати як фронтальну камеру, так і компоненти Face ID за дисплеєм. Це дозволить досягти ідеального повноекранного вигляду, який у компанії вважають ключовим проривом для масового ринку. Проте історія показує, що підекранні камери, які вже випробовували інші виробники, зокрема китайські бренди, часто мали проблеми з якістю зображення.

Як саме Apple збирається вирішити цю технічну складність – поки невідомо. Компанія вже неодноразово затримувала запуск нових функцій через технічні труднощі, і не виключено, що й цього разу технологія потребуватиме ще кількох ітерацій перед повноцінним впровадженням. Варто також пам’ятати: на етапі розробки Apple нерідко змінює рішення. Тому до витоків варто ставитися з обережністю, навіть якщо вони здаються переконливими.