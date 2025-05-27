Новий iPhone

Apple планує найбільшу за всю історію зміну дизайну iPhone у 2027 році. Згідно з останніми свідченнями, очікується запуск моделей із повноекранним дисплеєм без будь-яких вирізів. За чутками, фронтальна камера та всі елементи системи Face ID будуть приховані під OLED-екраном, що дозволить створити справжній "безрамковий" досвід користування – ніяких "чубчиків", вирізів та острівців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Digital Chat Station.

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У наступні роки передбачено кілька важливих кроків у напрямку до цього радикального редизайну. У 2026 році Apple планує випустити iPhone із перфорованим отвором під фронтальну камеру – ще один етап на шляху до повноекранного форм-фактора.

Що стосується моделей iPhone 17, які вийдуть у 2025 році, то інсайдер Digital Chat Station повідомляє про мінімальні зміни в дизайні. Проте серія отримає оновлення конфігурації об'єктива камери. Поки невідомо, чи дістанеться це оновлення бюджетнішій версії iPhone 17 Air – залишається тільки чекати додаткових деталей.

Для iPhone 18, запланованого на 2026 рік, інсайдер стверджує: усі елементи Face ID, включаючи точковий проектор і інфрачервоний бластер, будуть розміщені під екраном. Але фронтальна камера поки що лишатиметься видимою – у вигляді перфорації, як у сучасних Android-смартфонах. Зараз неясно, чи така зміна вплине на точність розпізнавання обличчя, але якщо вона не відповідатиме жорстким стандартам Apple, компанія, імовірно, швидко відмовиться від цього рішення.

Що ж до моделей 2027 року, то Apple має амбітн у мету – повністю приховати як фронтальну камеру, так і компоненти Face ID за дисплеєм. Це дозволить досягти ідеального повноекранного вигляду, який у компанії вважають ключовим проривом для масового ринку. Проте історія показує, що підекранні камери, які вже випробовували інші виробники, зокрема китайські бренди, часто мали проблеми з якістю зображення.

Як саме Apple збирається вирішити цю технічну складність – поки невідомо. Компанія вже неодноразово затримувала запуск нових функцій через технічні труднощі, і не виключено, що й цього разу технологія потребуватиме ще кількох ітерацій перед повноцінним впровадженням. Варто також пам’ятати: на етапі розробки Apple нерідко змінює рішення. Тому до витоків варто ставитися з обережністю, навіть якщо вони здаються переконливими.