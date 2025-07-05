Учені з'ясували точний момент, коли люди почали змінювати клімат

Науковці провели унікальне дослідження, яке показало, що перші ознаки антропогенного впливу на клімат можна було виявити ще у 1885 році. Використовуючи сучасні методи аналізу, вони з'ясували, що людська діяльність почала змінювати атмосферу набагато раніше, ніж вважалося.

Коли насправді почалася зміна клімату

Міжнародна група дослідників атмосфери та клімату здійснила теоретичний експеримент, щоб визначити, коли саме можна було б зафіксувати початок кліматичних змін. Результати їхньої роботи вражають: якби вчені XIX століття мали доступ до сучасних інструментів вимірювання, вони змогли б виявити перші сигнали людського впливу на клімат ще приблизно 130 років тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на PNAS.

Дивіться також Глобальне потепління наступає: Аляска видала своє перше в історії попередження про спеку

Дослідники змоделювали ситуацію, коли науковці 1860 року мали б у своєму розпорядженні точні супутникові мікрохвильові радіометри та сучасні методи оцінки змін концентрації вуглекислого газу. За таких умов перші ознаки антропогенного впливу стали б помітними ще до винаходу автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Цікаво, що ранні сигнали кліматичних змін проявилися б не у вигляді потепління, а у формі охолодження стратосфери. Це пряма радіаційна реакція на викиди вуглекислого газу та інших парникових газів людською діяльністю.

Механізм цього процесу досить складний: парникові гази затримують випромінювання від земної поверхні в нижньому шарі атмосфери – тропосфері. Водночас вони посилюють відбивну здатність наступного шару, стратосфери, змушуючи тепло повертатися назад до Землі. Руйнування озонового шару додатково зменшує здатність стратосфери поглинати радіаційне тепло.

Стратосфера менше піддається впливу мінливих погодних явищ порівняно з тропосферою, що робить її ідеальним індикатором довгострокових кліматичних тенденцій. Дослідники підрахували, що виражене охолодження середньої та верхньої стратосфери можна було б виявити з високою достовірністю приблизно в 1885 році.

Навіть якби моніторинг у 1860 році не був глобальним і високоякісні вимірювання температури стратосфери існували лише для середніх широт Північної півкулі, антропогенне охолодження стратосфери все одно можна було б зафіксувати до 1894 року.

Автори дослідження підкреслюють, що людство зараз знаходиться на порозі небезпечного рівня антропогенного втручання в кліматичну систему. Прогнозовані зміни на найближчі 26 років можуть перевищити всі зміни за період з 1986 по 2024 рік. Тим часом країни досі не можуть домовитися про ефективні заходи протидію потеплінню.