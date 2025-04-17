Майже остаточна версія Android 16 вийде вже сьогодні, 17 квітня

Google готується випустити Android 16 Beta 4 – реліз, який вважається майже фінальним перед повноцінним випуском нової версії ОС. У статті розповідаємо, що відомо про оновлення, чому його варто чекати вже 17 квітня, і що це означає для розробників та звичайних користувачів.

Що відомо

Джерелом інформації є акаунт @AndroidDev у соцмережі X. Учора в його стрічці з'явився допис: "Android 16 Beta 4 вийде завтра. Будьте напоготові". Android Developers – це офіційна й підтверджена сторінка, яка об'єднує розробників операційної системи з відкритим кодом від Google, тож її інформації можна довіряти. Тут публікуються останні новини про Android, демонстрації нових функцій, навчальні посібники та інше, повідомляє 24 Канал.

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Ця версія Android є першою, котра матиме статус кандидата на реліз. Вона призначена переважно для розробників, аби ті могли провести фінальне тестування своїх застосунків перед стабільним релізом. Вікно для внесення суттєвих змін уже практично закрилося, тож нововведень у функціональності очікувати не варто. Натомість головна мета – виправлення помилок і досягнення максимальної стабільності платформи.

Минулого місяця, після виходу Android 16 Beta 3, Google не сиділа склавши руки: компанія встигла випустити кілька проміжних оновлень (Beta 3.1 і 3.2), а також розширила програму тестування на пристрої, не пов’язані з лінійкою Pixel. Зокрема, доступ до бета-версії відкрили OnePlus та Xiaomi. Проте саме Pixel знову вийдуть уперед і першими отримають можливість встановити нову "бету".

Оновлення можна буде встановити вручну або дочекатися автоматичного сповіщення. Більшість тестувальників, як правило, обирають останній варіант, щоб уникнути зайвих клопотів із прошивкою.

Google не вказує точної дати наступного релізу, але експерти ринку припускають, що це станеться, ймовірно, у травні після конференції I/O 2025, яка цього року відбудеться пізніше, ніж зазвичай. Тим часом фінальна версія Android 16 для широкого загалу очікується вже у червні, відповідно до нового прискореного графіка релізів. Як відомо, компанія почала випускати свої смартфони у серпні замість жовтня, а разом із ними перенесла й дату випуску Android.



Цей графік показує оновлені терміни виходу різних версій Android / Фото Google

Наразі ми перебуваємо на етапі стабільності платформи – це фінальний рубіж перед офіційним запуском. Тож лишилося зовсім небагато чекати, поки Android 16 стане доступним для всіх користувачів.