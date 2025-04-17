Что известно

Источником информации является аккаунт @AndroidDev в соцсети X. Вчера в его ленте появилось сообщение: "Android 16 Beta 4 выйдет завтра. Будьте начеку". Android Developers – это официальная и подтвержденная страница, которая объединяет разработчиков операционной системы с открытым кодом от Google, поэтому ее информации можно доверять. Здесь публикуются последние новости об Android, демонстрации новых функций, учебные пособия и прочее, сообщает 24 Канал.

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Эта версия Android является первой, которая будет иметь статус кандидата на релиз. Она предназначена преимущественно для разработчиков, чтобы те могли провести финальное тестирование своих приложений перед стабильным релизом. Окно для внесения существенных изменений уже практически закрылось, поэтому нововведений в функциональности ожидать не стоит. Зато главная цель – исправление ошибок и достижение максимальной стабильности платформы.

В прошлом месяце, после выхода Android 16 Beta 3, Google не сидела сложа руки: компания успела выпустить несколько промежуточных обновлений (Beta 3.1 и 3.2), а также расширила программу тестирования на устройства, не связанные с линейкой Pixel. В частности, доступ к бета-версии открыли OnePlus и Xiaomi. Однако именно Pixel снова выйдут вперед и первыми получат возможность установить новую "бету".

Обновление можно будет установить вручную или дождаться автоматического оповещения. Большинство тестировщиков, как правило, выбирают последний вариант, чтобы избежать лишних хлопот с прошивкой.

Google не указывает точной даты следующего релиза, но эксперты рынка предполагают, что это произойдет, вероятно, в мае после конференции I/O 2025, которая в этом году состоится позже, чем обычно. Тем временем финальная версия Android 16 для широкой общественности ожидается уже в июне, в соответствии с новым ускоренным графиком релизов. Как известно, компания начала выпускать свои смартфоны в августе вместо октября, а вместе с ними перенесла и дату выпуска Android.



Этот график показывает обновленные сроки выхода различных версий Android / Фото Google

Сейчас мы находимся на этапе стабильности платформы – это финальный рубеж перед официальным запуском. Поэтому осталось совсем немного ждать, пока Android 16 станет доступным для всех пользователей.