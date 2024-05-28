Нову команду безпеки OpenAI очолює людина, яку звинувачували у нехтуванні безпекою

Минулого тижня світ облетіла новина про розпуск команди OpenAI, метою якої було забезпечення етичної та безпечної розробки й впровадження штучного інтелекту. Сьогодні ж ми маємо новий склад цього підрозділу, але він, чесно кажучи, викликає деякі питання.

Драма усередині компанії

Коротко нагадаємо: спеціальний підрозділ в складі OpenAI, названий Superalignment, існував для того, щоб контролювати процес створення штучного інтелекту, який стає дедалі розумнішим і в перспективі повинен дійти до стадії універсального ШІ, або AGI, який може виконувати роботу краще, ніж люди, поєднуючи різні типи моделей в одній. Але після того, як компанію залишив головний науковий співробітник Ілля Суцкевер, який був одним із ключових членів Superalignment, слідом за ним розбіглися й інші, в тому числі й глава підрозділу Ян Лейке.

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Тепер компанія оголосила про створення нового Комітету з безпеки та захисту, який керуватиме критично важливими рішеннями. Очолив його сам генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Це вельми дивний крок, враховуючи потенційний конфлікт інтересів. Суть команди Superalignment була в тому, щоб фактично виступати певними опонентами керівництву компанії, регулюючи процеси, які могли призвести до небезпечних результатів. Але тепер і керівництво, і команду контролю очолює одна людина, до того ж та, яку раніше звинувачували у нехтуванні питаннями безпеки.

До таких закидів вдавався Ілон Маск (один зі співзасновників компанії, котрий покинув її з досі нез'ясованих причин) та Ілля Суцкевер, який був головним творцем ChatGPT і всі ці роки очолював відділ розробки. Коли торік Сема Альтмана раптово звільнили з посади керівника загальним рішенням Ради директорів, ЗМІ публікували низку версій про причини. Однією з головних було повідомлення анонімних джерел, згідно з яким деякі члени Ради директорів були занепокоєні, що Альтман нехтує питаннями безпеки штучного інтелекту, віддаючи перевагу заробіткам і перемозі над конкурентами. Суцкевер завжди виступав за те, щоб ставити безпеку на перше місце, оскільки ШІ може вийти з-під контролю й буквально знищити світ. Останні дії Альтмана перед звільненням нібито суперечили такому підходу, тому Суцкевер порушив питання про його звільнення.

Ще раніше зі схожих причин з компанії пішли інші співробітники, зокрема група людей на чолі з Даріо та Даніелою Амодеями, братом і сестрою, які згодом заснували конкуруючий стартап Anthropic, котрому тепер належить ШІ Claude.

Нова команда безпеки

Хай там як, але OpenAI не бачить жодних суперечностей і намагається запевнити громадськість, що новий склад команди безпеки буде виконувати свою роботу справно, усуваючи будь-які побоювання.

Першим завданням групи буде оцінка процесів і гарантій OpenAI протягом наступних 90 днів. Що саме під цим мається на увазі, неясно.

До складу Комітет з безпеки та захисту також увійдуть члени Ради директорів – голова правління Брет Тейлор, члени правління Адам Д'Анджело і Ніколь Селігман.

Новий головний науковий співробітник компанії Якуб Пачоцкі також доданий до Комітету разом з керівниками відділів Меттом Найтом, Джоном Скалманом, Ліліан Венг і Олександром Мадрі.

Група консультуватиметься із зовнішніми експертами та надаватиме рекомендації OpenAI щодо процедур безпеки.

Як можна бачити, нова команда безпеки OpenAI в основному складається з членів правління, які прийшли після повернення Альтмана в OpenAI, і нових керівників відділів, які отримали більше повноважень у результаті недавніх звільнень. Наскільки це буде ефективно в умовах, коли рекомендації вони надаватимуть самі собі, покаже час.