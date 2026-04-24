Остаточний висновок: у якому світі народилася міжзоряна комета 3I/ATLAS

Астрономи завершили аналіз даних про третій в історії міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який нещодавно відвідав нашу Сонячну систему. Дослідження льоду комети дозволило вченим реконструювати умови в далекому куточку Галактики, де мільярди років тому зародилося це небесне тіло.

Де сформувалася 3I/ATLAS?

Аналіз, проведений групою дослідників під керівництвом Мічиганського університету за допомогою обсерваторії ALMA, показав, що комета 3I/ATLAS є справжньою "хімічною копалиною" з іншого світу. Ключовим відкриттям стало виявлення аномально високої концентрації дейтерію – важкого ізотопу водню – у воді об'єкта. Співвідношення дейтерію до звичайного водню в льоду комети виявилося у 30 разів вищим, ніж у типових комет нашої Сонячної системи, і у 40 разів перевищило показники земних океанів, пише ScienceAlert.

Дивіться також Комета 3I/ATLAS почала розкривати свій основний склад під час виходу за межі Сонячної системи

Такі показники свідчать про те, що вода на 3I/ATLAS формувалася в умовах, які суттєво відрізняються від тих, що панували під час народження Сонця. Для досягнення такого рівня збагачення дейтерієм необхідне екстремально холодне середовище з температурою нижче 30 Кельвінів, що відповідає приблизно мінус 243 градусам Цельсія.

Це вказує на походження комети з надзвичайно холодного та ізольованого регіону Галактики, який на момент її формування ще не став частиною зрілої планетної системи.

Скільки їй років?

Важливим аспектом є також вік об'єкта. Дослідники оцінюють вік 3I/ATLAS у діапазоні від 3 до 11 мільярдів років. Якщо верхня межа оцінки вірна, це робить комету більш ніж удвічі старшою за Сонце й перетворює її на свідка ранніх етапів еволюції Чумацького Шляху.

На відміну від нашої зірки, яка, ймовірно, народилася в густому зоряному скупченні, батьківська зірка ATLAS могла бути "одинаком". Відсутність поблизу масивних зірок означала менший рівень радіації та нижчу температуру, що і дозволило зберегти такий унікальний ізотопний підпис.

Фізичні характеристики

Фізичні характеристики комети також вражають уяву. За даними телескопа Hubble, розмір її ядра становить від 440 метрів до 5,6 кілометра. Об'єкт рухається крізь нашу систему зі швидкістю 220 000 кілометрів на годину.

Попередні спостереження за допомогою телескопа James Webb зафіксували в комі 3I/ATLAS високий вміст вуглекислого газу та метанолу, що ще більше відрізняє її від попередніх міжзоряних відвідувачів, таких як 'Оумуамуа та комета 2І/Борисова.

Дослідження, опубліковане в Nature astronomy, показало, що процеси формування планет в інших частинах нашої Галактики можуть призводити до появи об'єктів із зовсім іншою хімічною історією. 3I/ATLAS не просто випадковий гість, а доказ різноманітності космічних світів, де умови народження льоду та органіки можуть бути значно суворішими, ніж у нашому "сонячному затишку".

Наразі комета вже залишила межі орбіти Юпітера й назавжди покидає Сонячну систему, лишаючи вченим неоціненні дані для розуміння того, як виглядають далекі куточки галактики.