Комета PanSTARRS показала другий хвіст під час максимального зближення із Землею

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS), яка привернула увагу астрономів ще восени 2025 року, під час зближення із Землею продемонструвала незвичне явище – її другий іонний хвіст раптово став яскравішим і чітко змінив напрямок. Унікальні кадри зробив сонячний апарат SOHO.

Комету C/2025 R3 відкрили у вересні 2025 року, і майже одразу серед астрономів-ентузіастів почалися обговорення: чи зможе вона стати тією самою "великою кометою" 2026 року, яку буде видно неозброєним оком, розповідає 24 Канал.

У міру наближення космічної гості до Сонця інтерес лише зростав. Перед проходженням перигелію – найближчої точки до нашої зорі, яке відбулося 19 квітня, – комета демонструвала яскраве світіння та добре помітний хвіст. А вже 26 квітня, під час перигею, коли небесне тіло максимально наблизилося до Землі, спостерігачі отримали ще більш вражаюче видовище.

Чому у комети PanSTARRS з'явився другий хвіст?

Особливо ефектні кадри вдалося зафіксувати спільній місії NASA та ESA – космічній обсерваторії SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Її коронограф – спеціальний інструмент, який блокує яскраве світло сонячного диска – показав, як у комети різко посилився другий, вузький хвіст.

Саме цей хвіст астрономи називають іонним. На знімках було видно, як він буквально "вмикається" – стає яскравішим і починає чітко витягуватися у напрямку, протилежному Сонцю. При цьому основний пиловий хвіст залишався ширшим, масивнішим і більш вигнутим.

Як це працює?

Причина такого явища пов'язана з фізикою поведінки комет поблизу Сонця. Коли крижане ядро нагрівається, заморожені всередині речовини починають переходити з твердого стану одразу в газоподібний – цей процес називається сублімацією. Разом із газом у космос вивільняються пил і різні молекули.

Важчі пилові частинки під дією сонячного світла формують пиловий хвіст – широкий і часто вигнутий. Саме він добре відбиває світло, завдяки чому комети інколи стають помітними навіть без телескопа. Такий хвіст може простягатися на мільйони кілометрів і особливо ефектно виглядає на фотографіях із довгою витримкою.

Паралельно з цим ультрафіолетове випромінювання Сонця вибиває електрони з газових молекул у комі – хмарі газу навколо ядра комети. Цей процес називається іонізацією. У результаті утворюються заряджені частинки, які підхоплює сонячний вітер.

Саме так формується другий – іонний хвіст. Він завжди спрямований точно від Сонця, оскільки на нього впливає потужний потік заряджених частинок, що рухається зі швидкістю сотні кілометрів на секунду. Через це іонний хвіст зазвичай пряміший і тонший ніж пиловий.

Пиловий хвіст, навпаки, складається з більших і важчих частинок, які рухаються повільніше, тому ніби "відстають" від комети під час її руху орбітою. Саме ця різниця й створює характерний вигляд комет із двома хвостами.

Чи можна стежити за C/2025 R3 (PanSTARRS)?

Максимальне зближення комети із Землею відбувалося 26 – 27 квітня. Наразі її яскравість оцінюється приблизно у +4.5…+4.6 зоряної величини – це межа видимості неозброєним оком у дуже темному небі, але значно комфортніше спостерігати її в бінокль 10x50 або невеликий телескоп, радить LiveScience.

C/2025 R3 (PanSTARRS) зараз перебуває дуже близько до Сонця на небі, тому для спостережень із Північної півкулі (зокрема з України) найкраще "вікно" фактично вже завершувалося до 20-х чисел квітня.

Зараз після перигелію кращі умови зміщуються до Південної півкулі, пише StarWalk: наприкінці квітня та на початку травня комета стає вигіднішою для вечірніх спостережень саме там. Для України її яскравий пік уже майже позаду, а побачити її стає значно складніше через близькість до сонячного сяйва.

Чи є сенс спробувати побачити комету з України?

Так, спробувати ще можна, але вже не як одну з найяскравіших подій року. Найкращі умови для цього були раніше, а зараз шанси значно менші через її близькість до Сонця та поступове зменшення яскравості.

Побачити C/2025 R3 (PanSTARRS) можна лише за дуже сприятливих умов: потрібен відкритий і чистий горизонт без перешкод, темне небо без сильного міського засвічення, а також бажано мати бінокль, оскільки неозброєним оком комету помітити значно складніше. Найкращий час для спостереження – перед світанком, коли вона ненадовго з'являється низько над горизонтом.

Як стежити за кометою онлайн

Існує чимало сервісів та застосунків для відстежування космічних тіл в режимі онлайн. Найзручніше це робити через сервіс TheSkyLive, однак можна використати кілька інструментів:

TheSkyLive показує поточну зоряну величину, точне положення серед зір, час сходу/заходу саме для вашої локації та поради для пошуку об'єкта на нічному небі.

Що буде далі з кометою?

Після проходження поблизу Сонця та Землі C/2025 R3 (PanSTARRS), ймовірно, вирушить назад у далекі зовнішні області Сонячної системи. Астрономи припускають, що її орбіта може бути одноразовою, тож повторного візиту людство може вже не побачити.