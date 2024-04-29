Астрономи щойно відкрили яскраву комету, яку ми зможемо побачити наступного року

Нещодавнє відкриття привернуло увагу астрономів з усього світу. Комета названа C/2023 A3 (Цучиншань-АТЛАС) викликала захоплення як серед експертів, так і серед ентузіастів. Ймовірно, це буде найяскравіше видовище 2025 року у нічному небі.

На відміну від Зеленої комети, яка не виправдала очікувань через зустріч з Сонячною бурею, комета Цучиншань-АТЛАС викликала оптимістичні очікування. Попри те, що до її зближення з Землею і Сонцем ще понад рік, комета вже стала темою для обговорення в соціальних мережах.

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Комету C/2023 A3 незалежно один від одного помітили астрономи китайської обсерваторії "Пурпурова гора" та системи оповіщення про зіткнення астероїдів з Землею (ATLAS).

Наразі об'єкт перебуває між орбітами Юпітера і Сатурна, приблизно за мільярд кілометрів від Землі, і поступово прокладає собі шлях всередину. Прогнозується, що до вересня 2024 року вона пройде на відстані 59 мільйонів кілометрів від Сонця.



Місце розташування комети C/2023 A3 / Фото TheSkyLive

Комета Цучиншань-АТЛАС вже вирізняється своєю яскравістю навіть на такій значній відстані від Сонця. Хоча наразі вона невидима для неозброєного ока через свою слабкість, спостереження вказують на потенціал для чудового видовища на 2025 рік, можливо найбільш яскравого.

Яскраве видовище

Комети рухаються по витягнутих орбітах навколо Сонця. Хоча більшість з них залишаються занадто тьмяними для спостереження неозброєним оком, час від часу увагу науковців привертають яскравіші комети. Комета Цучіншань-АТЛАС, схоже, готова приєднатися до цієї обраної групи.

Коли комети наближаються до Сонця, вони нагріваються, в результаті чого поверхнева крига сублімується і створює хмару, що світиться, відому як кома. Цей процес, разом із сонячним вітром, формує характерні хвости комет. Чим ближче комета наближається до Сонця, тим виразнішою стає її активність. Траєкторія Цучіншань-АТЛАС передбачає близьке зближення, що, можливо, призведе до сліпучого видовища.

Однак, передбачення поведінки комети за своєю суттю є невизначеним. Історичні приклади, такі як комета Кохоутек, слугують застереженням. Попри початковий ажіотаж, яскравість Кохоутека не виправдала очікувань, що призвело до масового розчарування. Такі комети, як Цучіншань-АТЛАС, що вперше перетинають внутрішню частину Сонячної системи, є особливо непередбачуваними.

Хоча є надія на вражаюче видовище, існують і ризики. Комети схильні до фрагментації та розпаду, як це сталося з кометою C/2020 F8 (SWAN). Такі події можуть несподівано зменшити або збільшити яскравість комети.

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Справжню природу комети Цучиншань-АТЛАС ще належить з'ясувати. Оскільки астрономи продовжують стежити за її траєкторією і яскравістю, зростає очікування того, що наприкінці 2024 року може стати визначною небесною подією. До того часу доля цієї новознайденої комети змушуватиме як науковців, так і любителів зоряного неба з нетерпінням чекати на її прибуття.