Дизайнер спроєктував компактний міський автомобіль на батареях і з діджейським пультом

Jeep Dune – це повністю електричний міський автомобіль, натхненний позашляховиками. Він має вкрай невеликі розміри і дуже дивний дизайн. Але найцікавіше, що він стане найкращим варіантом для вечірок, оскільки в комплекті йде діджейський пульт.

За концептом стоїть французький дизайнер Еммануель Кліссаров з компанії Klissarov Design, який раніше працював з GM, Mercedes-Benz, Renault, Citroen та іншими брендами. Компанія Jeep не причетна до розробки цієї машини й навряд чи її колись випустить.

Дивіться також Просто смішно: це найбезглуздіші приклади партнерств виробників машин з іншими компаніями

Деталі

Dune – це електричний міський автомобіль, покликаний привернути увагу покупців до бренду Jeep. Заснований на платформі Citroen Ami, одного з брендів Stellantis, чиї технології пропонується використовувати в цій моделі, Dune є "міцною інтерпретацією ультракомпактного міського електромобіля".

Минулого року Citroen представив позашляховик My Ami Buggy, натхненний позашляховиками, який має схожий брутальний дизайн. Buggy та Dune мають відкритий дизайн і допускають різноманітні модернізації.



Jeep Dune в іншому ракурсі / Фото Klissarov Design

Jeep Dune не можна назвати потужним автомобілем. Він швидше призначений для неспішних прогулянок на колесах. Завдяки двигуну потужністю 8 кінських сил та акумулятору місткістю 5,4 кіловат-години – характеристики, які він перейняв від My Ami Buggy – концептуальний автомобіль має запас ходу всього 74 кілометри. Хоча це може здатися небагато порівняно з електромобілями, які сьогодні пробігають до 500 кілометрів, варто пам'ятати, що він призначений для коротких пригод та міських подорожей.

З перфорованими дверима з друкованої тканини, персоналізацією, нанесеною вручну, кулером та діджейським пультом, Jeep Buggy виглядає як ідеальний електромобіль для вечірок.



Jeep Dune – ідеальний електромобіль для вечірок / Фото Klissarov Design

Jeep і Citroen знаходяться під парасолькою Stellantis, тому спільна платформа має сенс. Еммануель Кліссаров зазначає, що Dune може стати чудовим доповненням до європейської лінійки Jeep, поряд з Avenger, Compass, Wrangler, Renegade і Grand Cherokee.