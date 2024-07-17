Компанія Jeep і все на світі

Під брендом Jeep виходить купа різноманітного товару. І ні, це все випускає не сама компанія, а її партнери, які користуються торговою маркою. З відповідним логотипом можна зустріти колекції одягу, годинників, рюкзаків та іншого.

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Але найбільш загадковий логічний зв'язок, який пропонує виробник позашляховиків, прослідковується у дитячих візках. Так, під брендом Jeep випускають навіть коляски для дітей.



Дитячий візок під брендом Jeep / Фото Jeep

BMW та скейтборди

У 2001 році компанія BMW вирішила, що хоче долучитися до інших засобів мобільності. Але замість того, щоб почати роботу над такими речами, як електромобілі, автономні автомобілі або хоча б електричні велосипеди чи самокати, керівники бренду вирішили, що вони хочуть… скейтборд.

Так з'явився Street Carver. Його розробляли так, щоб користувачі могли "відчути гострі відчуття від серфінгу чи сноубордингу", але там, де є асфальт. Він мав вигадливу систему рульового управління, а також такі елементи безпеки, як гумові стрічки з боків для запобігання ковзанню та індикатори зносу на колесах, щоб власники знали, коли їх потрібно замінити.

Street Carver під брендом BMW випускали у 2001-2004 роках, продаючи їх по 500 доларів за штуку.



Скейтборд від BMW / Фото BMW

American Motors і Gucci

У 1973 році компанія AMC співпрацювала з Gucci. У результаті цього партнерства було випущено 4800 фургонів Hornet X Sportabout Wagons, які отримали спеціальне оздоблення від одного з найвідоміших брендів моди.

Зовні фургон був пофарбований у зелений колір з білими бічними смугами. Те саме й усередині: передні сидіння та дверні панелі були вкриті бежевим, зеленим та червоним вінілом, а вишенькою на торті був хедлайнер з логотипом у вигляді подвійної літери G.



Hornet X Sportabout Wagons у дизайні від Gucci / Фото Bring A Trailer

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

Bugatti та онлайн-гра

Black Desert Online – це рольова онлайн-гра в жанрі фентезі. Неясно, кому спало на думку об'єднати її з машинами Bugatti, але саме сталося у 2021 році.

Це партнерство передбачало два ігрові предмети в стилі автівок Bugatti: броню для коня та обладунки для персонажа з логотипом автовиробника на них. Розробники тоді навіть заявляли, що шкіряні елементи одягу та обладунків були натхненні Bugatti Chiron.

Колаборація Black Desert Online і Bugatti: відео

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Isuzu та Залізна людина

Ні, мова йде не про ту саму Залізну людину з кіновсесвіту Marvel. На рубежі століть Isuzu стала партнером і спонсором триатлону Ironman Triathlon.

Триатлон – це олімпійський вид спорту, який включає у себе три складові: плавання, їзду на велосипеді та біг.

Паралельно з цим компанія створила лімітовану версію свого позашляховика VehiCROSS SUV. Було виготовлено лише 1 000 екземплярів Ironman Edition. Але крім значка "Ironman" на задніх дверцятах та в салоні, нічого особливого в ньому не було.



1999 Isuzu VehiCROSS Ironman Edition / Фото Isuzu

Звісно, це далеко не повний список, і тут ми не згадували тут компанію Tesla, яка має цікаву звичку випускати під своїм брендом свистки, парфуми, алкоголь і навіть котячі ліжка. Але все це вона робить сама, а не в партнерстві з іншими компаніями.