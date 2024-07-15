Детальніше про унікальну машину

Автомобіль Auto Union Type 52, також відомий як Schnellsportwagen, мав стати високопродуктивним дорожнім автомобілем нової фірми, яка утворилась у 1932 році в результаті злиття Audiwerke, DKW, Horch і Wanderer. Саме тоді з'явився логотип Audi з чотирма кільцями, який представляв чотири складові бренди.

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Разом із Mercedes-Benz, виробник Auto Union домінував у перегонах Гран-прі (ще до Формули-1) у 1930-х роках. Два німецькі автовиробники залишили конкурентів далеко позаду зі своїми "Срібними стрілами", названими так тому, що вони змагалися з голими металевими кузовами для економії ваги.

Спроєктований автомобіль планували продавати клієнтам для перегонів на далекі відстані, таких як Mille Miglia, або перегонів на витривалість, таких як 24 години Ле-Мана. Однак після деякого часу розробки проєкт було закрито. Це позбавило світ по-справжньому радикальної машини.

Під кузовом седана Type 52 мав розташований посередині V-подібний двигун V-16 з наддувом від гоночного боліда Auto Union Type A.

Двигун об'ємом 4,3 літра мав працювати з меншим ступенем стиснення (щоб використовувати звичайний бензин) і меншим наддувом, ніж гоночна версія, але, за оцінками Audi, все одно розвивав би максимальну швидкість Type 52 до 124 миль на годину (майже 200 кілометрів на годину).

Проєкт передбачав 5-ступінчасту коробку передач, також взяту з гоночного автомобіля, але поперечні ресори та фрикційні амортизатори були замінені на поздовжні торсіонні пружини та гідравлічні амортизатори.

Auto Union Type 52, також відомий як Schnellsportwagen / Фото Audi

Тепер Audi доручила побудувати сучасну репліку британській фірмі Crosthwaite & Gardner, яка також обслуговує історичний парк гоночних автомобілів Silver Arrow автовиробника. Було внесено деякі зміни, зокрема, встановлено 6-літровий V-подібний двигун V-16 з наддувом, подібний до гоночного автомобіля Auto Union Type C 1936 року, який працює на суміші 50% метанолу, 40% неетилованого бензину та 10% толуолу. Це дозволило збільшити потужність з початкових 197 кінських сил до 512 кінських сил.

Audi також додала довшу колісну базу, що виявилося необхідним для трансмісії та підвіски. Готовий автомобіль має довжину майже 5 метрів, але в його обтічній формі вистачає місця лише для трьох людей (водій сидить посередині, як у McLaren F1), двох запасних шин і багажу.



Auto Union Type 52, також відомий як Schnellsportwagen / Фото Audi



Auto Union Type 52, також відомий як Schnellsportwagen / Фото Audi

У Гудвуді ним керуватимуть дев'ятиразовий переможець Ле-Мана Том Крістенсен та ветеран автоперегонів Ганс-Йоахім Штук, чий батько Ганс Штук у 1930-х роках виступав на болідах для гран-прі Auto Union.

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